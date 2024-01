L’OL s’active pour terminer son mercato hivernal et semble toucher au but sur les pistes Saïd Benrahma et Orel Malanga. Les deux joueurs devraient débarquer entre Rhône et Saône sous la forme de prêt avec option d’achat.

Les dernières 48h et le fameux panic-buy qui secoue souvent les formations en quête de renforts. À l’été dernier, l’OL n’avait pas échappé à la règle avec notamment les arrivées de Paul Akouokou et Diego Moreira dans le dernier jour du mercato estival. Le succès n’a clairement pas été au rendez-vous. Le club lyonnais fera-t-il de l’achat de dernière minute cet hiver ? Avec encore deux jours, l’OL n’a pas fini son marché, c’est un fait. Seulement, il devrait miser sur des joueurs suivis depuis quelque temps et donc ne pas céder à la panique de l’achat convulsif.

Le club rhodanien va bien se montrer actif, mais avec des cibles souhaitées. En effet, Nemanja Matic ne sera pas l’ultime recrue lyonnaise de l’hiver puisque Saïd Benrahma devrait bientôt débarquer entre Rhône et Saône. Après des discussions autour d’un transfert sec, l’OL aurait finalement convaincu West Ham d’accepter un prêt payant (5M€) assorti d’une option d’achat de l’ordre de dix millions d’euros, d’après L’Équipe.

Deux prêts pour contourner la DNCG ?

L’OL enterre donc la piste Danjuma qui s’est retrouvé bloqué par Everton, en misant sur Benrahma. Toutefois, l’ailier algérien de 28 ans ne devrait pas être l’ultime signature lyonnaise. Orel Malanga est toujours dans le viseur de David Friio et de la cellule de recrutement et les discussions avec Nottingham Forest se poursuivent pour trouver la bonne formule. Avec une marge de manœuvre limitée à cause de la DNCG, l'OL a adressé une offre de prêt assortie d'une option d'achat au club anglais. Les trois parties doivent maintenant trouver un accord total pour que le Belge soit très certainement la septième et dernière recrue. À moins d’un départ surprise d’ici jeudi soir.