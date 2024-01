Finalement suspendue que pour une rencontre, Lindsey Horan fait son retour dans le groupe de l’OL contre le Slavia Prague. En soins après son forfait contre Nantes, Perle Morroni est préservée.

Il a fallu attendre un mois, mais Lindsey Horan et l’OL ont enfin eu vent de la sanction qui découlait du carton rouge de l’Américaine contre le SK Brann. Automatiquement suspendue une rencontre contre St Pölten, la milieu n’a pas été sanctionnée plus lourdement par la Commission de discipline de l’UEFA. Ayant fait l’impasse sur la journée européenne précédente, Horan est de retour dans le groupe lyonnais pour la réception du Slavia Prague, mercredi (18h45) au Parc OL. Après une première apparition en Coupe dimanche, Delphine Cascarino va, elle, connaitre sa première convocation de la saison en Ligue des champions et très certainement vivre ses premières minutes européennes contre le club tchèque.

La qualif’ et la 1re place déjà assurées, ambiance bon enfant au sein de l’OL Féminin à la veille de la réception du Slavia Prague @UWCL #OLfeminin pic.twitter.com/nI3W7xm2ni — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) January 30, 2024

Entraînement léger ce mardi

Pour cet ultime rendez-vous des poules, Sonia Bompastor a fait appel à deux jeunes joueuses avec Wassa Sangaré et Liana Joseph. L’entraînement de veille de match, ouvert en intégralité à la presse, a en tout cas été très léger pour les titulaires habituelles ce qui peut laisser penser qu'il y aura un peu de turnover. Comme l’a dit Sonia Bompastor, en assurant la qualification et la 1re place, l’OL peut se permettre de faire tourner grâce à son effectif de qualité. Mercredi, Perle Morroni ne sera en tout cas pas sur le terrain ni sur le banc. Remplacée en dernière minute dimanche dans le groupe, la latérale est restée en soins ce mardi afin de ne prendre aucun risque en vue de la réception de Reims samedi (14h30) au GOLTC.

Le groupe de l'OL : Belhadj, Benkarth, Endler - Bacha, Carpenter, Gilles, Mbock, Sombath, Sangaré - Däbritz, Damaris, Horan, Majri, Marozsan, Van de Donk - Becho, Cascarino, Diani, Hegerberg, Joseph, Le Sommer