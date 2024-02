OL - OM : une revanche à prendre à plus d’un titre

Ce dimanche, le Parc OL sera le théâtre du choc des Olympiques. Une rencontre qui rappelle forcément les incidents d’octobre dernier à Marseille. Seulement, l’OL a bien d’autres raisons de vouloir s’offrir le scalp de l’OM à Décines.

Chaque saison, la Ligue 1 met en avant son Classico entre le PSG et l’OM. Juste derrière, c’est bien l’Olympico qui sert de vitrine au championnat de France. Le duel des Olympiques est toujours un match à part entière dans une saison et la rivalité n’a cessé de s’intensifier ces dernières années, à coup de phrases assassines dans les médias ou à une ambiance électrique sur le terrain. Malheureusement, le chapitre 2023-2024 restera à jamais marqué comme celui de la honte entre l’OL et l’OM. Il est bien évidemment question des incidents qui ont entaché la tenue de la rencontre le 29 octobre 2023 et surtout mis en sang le visage de Fabio Grosso, alors coach lyonnais. Trois mois après, l’Italien n’est plus là, mais personne n’a oublié à Lyon.

La venue de l’OM peut-elle pousser les joueurs lyonnais à se surpasser un peu plus ? On pensait la même chose au moment de la reprogrammation du match aller le 6 décembre dernier et l’environnement lyonnais s’était retrouvé fortement déçu. L’OL n’avait pas touché terre au Vélodrome pour le deuxième match intérimaire de Pierre Sage. Une cinglante défaite 3-0 au Vélodrome qui est encore dans les mémoires lyonnaises. "À Marseille, on a montré un visage complètement pâle, avec peu d’initiative, peu d’engagement. Si on aborde le match de la même manière, il est évident que l’on risque d’avoir le même résultat final, a prévenu Pierre Sage vendredi. En tant que compétiteur, je n’accepte pas de perdre deux fois devant la même équipe."

Les Lyonnais en doivent une à leurs supporters

Ce dimanche, au Parc OL, l’entraîneur lyonnais ne veut pas entendre parler de revanche par rapport à tous les évènements qui se sont produits à Marseille. Sage veut répondre sur le terrain et il sait aussi qu’il est attendu. Il y a deux mois, l’ancien directeur de l’Académie avait quelques circonstances atténuantes. Il n’avait pris en mains le groupe lyonnais que depuis quatre jours et dépannait avant tout. Depuis, il a été promu, a conduit l’OL à trois victoires de rang avant que le château de cartes ne s’écroule en ce début 2024. Deux défaites en deux matchs et un discours qui se veut bien moins pédagogue, mais bien plus directif envers ses joueurs. "J’ai demandé aux joueurs d’arrêter le violoncelle et de se mettre à la guitare électrique, d’augmenter toutes les intensités, dans les vitesses de course, les prises de décision, tout ce que l’on n’a pas vu en première période contre Rennes."

Il y a bien sûr le match aller qui reste en travers de la gorge, mais le visage montré au Vélodrome avait été semblable à celui observé dimanche dernier en première mi-temps contre Rennes. Le public avait en partie fait part de son mécontentement et Pierre Sage ne pouvait que le comprendre. "Les sifflets du premier acte étaient totalement mérités. Je pense que les joueurs avaient honte à la pause, a-t-il déclaré. C'est ce que je leur ai dit dans le vestiaire. Avant de réduire le score, c'était un problème d'amour-propre déjà."

"Nous avons plus la pression"

Soutenus par quelque 45 000 spectateurs ce dimanche, les Lyonnais en devront une à leurs supporters et quoi de mieux qu’une prestation aboutie contre l’ennemi marseillais ? Ce dimanche, "il n’y aura pas d’esprit de revanche", comme concédé par Laurent Prud’homme en interview sur notre site. Enfin, il y en a une et elle ne doit pas se traduire en faisant les mêmes âneries que certains individus à Marseille. L’OL a d’ailleurs bien trop l’habitude pour savoir que ce n’est pas à coup de jets de pierre que le club ressortira plus fort. La réponse doit se donner sur le terrain. Après deux défaites de suite en 2024 en Ligue 1, les hommes de Pierre Sage n’ont pas d’autres choix.

Il leur faut gagner, car malgré le prestige de l’affichage, l’OL est toujours barragiste de Ligue 1." Une revanche, surtout par rapport à nous-mêmes. Forcément, sur ce qu'il s'est passé autour du match aller, on a envie de montrer que chez nous, on va gagner. Il y a un côté revanche, c'est certain. Je pense que c'est nous qui avons le plus de pression. Un nul n'arrangerait personne, même si chaque point compte dans notre situation." Avec l’intégration de Nemanja Matic, Pierre Sage espère avoir trouvé une des pièces manquantes du puzzle. Seulement, dimanche, c’est tout un groupe qui permettra à l’OL de remonter la pente face à son plus bel ennemi désormais.