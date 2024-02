OL - OM : avant-match, horaire et diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le choc des Olympiques entre l’OL et l’OM au Parc OL.

L’avant-match

Enfin une première victoire lyonnaise en cette année 2024 en Ligue 1 ? S’il a passé non sans quelques frayeurs les obstacles de la Coupe de France depuis le passage à la nouvelle année, l’OL est retombé dans ses travers en championnat. Après trois victoires de suite avant la trêve, le groupe de Pierre Sage vient de subir deux revers en deux matchs, le dernier en date contre Rennes au Parc OL. Les Lyonnais retrouvent leurs supporters une semaine plus tard et l’obstacle est tout aussi important avec la réception de l’OM, ce dimanche. Dans un match qui sent toujours autant le souffre, la formation rhodanienne espère reprendre une marche en avant afin de ne pas retomber dans la zone rouge de la Ligue 1. Avec sa place de barragiste, l’OL sent plus que son souffle.

Dans une affiche qui a de quoi motiver les Lyonnais, Pierre Sage ne pourra pas compter sur toutes ses recrues hivernales. Ayant signé jeudi et vendredi, Orel Mangala et Saïd Benrahma ne sont pas qualifiés pour ce 123e Olympico de l’histoire. En revanche, ce duel des Olympiques devrait permettre de voir les premiers pas de Nemanja Matic avec le maillot de l’OL. La venue du Serbe est fortement attendue pour stabiliser un milieu de terrain qui a pris l’eau durant toute la première partie de saison. Avec la déroute du match aller, malgré les incidents qui avaient éclaté des semaines auparavant, les deux revers en 2024, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont plus d’une raison de se faire pardonner ce dimanche.

À quelle heure se joue OL - OM ?

Malgré la 16e place de l’OL au classement, l’affrontement contre l’OM reste un des matchs cochés en premier sur le calendrier des supporters lyonnais et marseillais, mais aussi des diffuseurs. Ce n’est donc pas une surprise si ce choc des Olympiques a été programmé dès la sortie du calendrier 2023-2024 en juin dernier à cette date du dimanche 4 février à 20h45. Le coup d’envoi sera donné par Benoit Bastien.

Sur quelle chaîne voir OL - OM ?

Dit qui affiche, dit forcément match du dimanche soir et donc diffusion sur Prime Video. Les commentaires seront assurés par Julien Brun avec comme consultant Benoit Cheyrou, ancien milieu marseillais.