Bats estime que l’OL "a perdu la culture de la gagne"

Ancien entraîneur des gardiens durant la grande époque de l’OL, Joël Bats s’est petit à petit retiré du circuit. Cela n’empêche pas l’ancien international de garder un œil sur son ancien club, en quête de maintien.

Dimanche soir, l’OL affronte l’OM à Décines mais ce n’est malheureusement pas pour voir jouer les places européennes. Pour cette 20e journée de Ligue 1, les hommes de Pierre Sage doivent avant tout sortir de la spirale négative du mois de janvier en championnat avec deux défaites en deux matchs. Après l’embellie de décembre, les nuages ont de nouveau fait leur apparition dans le ciel décinois. Barragiste avec le choc des Olympiques, l’OL se doit de prendre une revanche par rapport au match aller, mais aussi pour ne pas s’enfoncer de nouveau dans la crise.

Légende du club, Joël Bats continue de suivre, de loin certes, la formation rhodanienne et dresse un constat sans appel. "Sortir d’une spirale négative, ça ne se fait pas d’un coup de baguette magique, a déclaré l'ancien gardien dans "Le Podcast de Légendes". Déjà, il faut, avant de vouloir être européen, penser à ne pas descendre. Le jeu n’est pas le même quand tu joues pour te maintenir. Mais ils vont s’en sortir parce qu’il y a beaucoup d’équipes qui n’avancent pas. Mais c’est un laisser-aller qui s’installe petit à petit."

"Il y a des joueurs surcôtés"

Entraîneur des gardiens durant la grande époque de l’OL, Joël Bats a façonné Gregory Coupet, Hugo Lloris ou encore Anthony Lopes. Il a donc vécu de l’intérieur les fameux ingrédients qui ont permis au club de remporter sept titres de champion de France et d’être un club qui compte en Europe. Aujourd’hui, l’ancien international regrette "le manque de culture de la gagne, l’envie supérieure de gagner. On l’a cultivé et ça se transmet de génération en génération. En perdant pas mal d’individus, l’OL a perdu cette force et je trouve qu’il y a des joueurs qui sont surcotés." S’il ne nomme personne, Bats valide un déclassement qui s’est construit sur les dernières années. "C’est comme s’il t’arrive une maladie, et à un moment donné, c’est trop tard parce que tu n’as pas fait ce qu’il fallait avant. C’est ce qui est arrivé à Lyon.

Les paroles de son ancien mentor, notre consultant Nicolas Puydebois ne devrait pas les contredire, lui qui les rabâche sans cesse sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones".