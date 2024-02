Lega soigne son retour avec la réserve de l’OL

De retour de son prêt à Bastia, Sekou Lega a retrouvé la réserve de l’OL, samedi. Face au FC Vaulx-en-Velin, l’attaquant a signé un doublé pour la première victoire lyonnaise depuis quatre matchs.

La marche Ligue 2 a semblé un peu trop haute. Prêté l’été dernier à Bastia après un exercice réussi en National 2 avec l’OL, Sekou Lega pensait pouvoir gratter du temps sur l’Île de beauté. S’il a fait ses débuts dans le monde professionnel avec le club corse, l’expérience n’a pas forcément été une réussite avec six bouts de matchs et un prêt cassé par Bastia cet hiver. De retour à l’OL, Lega a d’abord repris une préparation individuelle avant de retrouver le groupe de Gueïda Fofana ces derniers jours. À la recherche de poids offensif, l’entraîneur lyonnais n’a pas hésité à convoquer son meilleur buteur de la saison dernière pour le court déplacement à Vaulx-en-Velin samedi. Bien en a pris à Fofana puisque Sekou Lega s’est distingué pour son retour.

Perret exclu à dix minutes de la fin

À la recherche d’une première victoire en 2024 et surtout depuis quatre matchs, la réserve de l’OL a réussi à prendre le meilleur (1-2) sur le FC Vaulx-en-Velin, avant-dernier de la poule K en National 3. Il n’a fallu que quatre minutes à Sekou Lega pour retrouver le chemin du but sur un service de Chaïm El Djebali, redescendu après avoir goûté à ses premières minutes en pros contre Rennes le week-end dernier. En menant au score au moment de rentrer aux vestiaires, l’OL avait fait le plus dur.

Le club lyonnais réussit d’ailleurs à faire le break cinq minutes avant l’heure de jeu, afin de s’offrir un matelas plus confortable grâce à la doublette El Djebali - Lega, une fois de plus. Seulement, le FC Vaulx-en-Velin n’a pas plongé et s’est remis à y croire grâce à Oussama Aït Fana (59e, 1-2). À dix pendant dix minutes après l’exclusion de Romain Perret, la réserve de l’OL a fait le dos rond pour signer ce premier succès de l’année 2024.