A Montpellier, l’OL a une embellie à faire fructifier

Vainqueur de son premier match de l’année en Ligue 1 contre l’OM dimanche dernier, l’OL a ensuite enchaîné en Coupe contre Lille. Si, sur le papier, Montpellier apparait l’adversaire le plus abordable de la semaine, il n’en reste pas moins le plus important peut-être.

Seule la vérité du terrain peut donner un vrai relief aux observations faites à l’entraînement. Depuis quelques jours, les sourires ont repris possession des visages des joueurs de l’OL et cette joie de vivre a des effets contagieux sur tout un groupe qui se remet à jouer ensemble. Les victoires aident forcément, comme l’a souligné Pierre Sage, mais un souffle nouveau a pris ses quartiers à Décines depuis une semaine. À l’OL, l’objectif est désormais de ne pas faire retomber le soufflé aussi vite qu’il est monté durant les derniers jours. Entre Rhône et Saône, on a appris à ne pas s’enflammer quand il s’agit de la formation lyonnaise. Il n’y a qu’à remonter un mois en arrière pour en avoir le cœur net. "Les vérités d’un match ou d’une série peuvent être inversées. Je n’ai pas de problèmes avec ça, c’est une lecture permanente de la situation."

Après trois succès avant la trêve et une qualification à Pontarlier, tout le monde se mettait à croire de nouveau à des jours meilleurs au Havre. Résultat ? Peut-être le pire match sous Pierre Sage et un dur retour à la réalité. Ce dimanche, à Montpellier, les Lyonnais ne veulent pas rejouer la carte de l’excès de confiance. "On peut s’adapter à l’adversaire compte tenu de la qualité de notre effectif actuel. On va adapter l’équipe en fonction du rapport de force, comme on l’a fait contre Marseille et contre Lille. Il faut tenir compte de notre situation et de celle de l’adversaire. La fin du match de Montpellier était houleuse avec les supporters. Ces événements peuvent inhiber tout comme ils peuvent créer des liens entre les joueurs. Charge à nous d’empêcher un regain de confiance de l’adversaire."

Sage va devoir apprendre à gérer la concurrence

Toujours aussi pragmatique dans ses réponses, Pierre Sage sait qu’il a déjà le choix du roi. Avec un mercato qui semble à première vue réussi, l’entraîneur lyonnais a désormais la possibilité de faire jouer la concurrence et de créer une émulation positive entre les joueurs pour le bien de l’équipe. Après la dépense d’énergie contre l’OM, Sage a fait tourner contre Lille pour un autre résultat positif. Cela permet de valider sa stratégie et surtout "la gestion de l’effectif permet aujourd’hui de pouvoir compter sur tout le monde." Autrement dit, tout le monde peut être titulaire ce dimanche (17h05) à La Mosson avec "les déçus de Marseille qui étaient les heureux de Lille et vice-versa mais au final, ça fait deux victoires pour l'OL."

Dans son discours posé, Pierre Sage sait qu’il va avoir un vrai rôle de manager dans les prochaines semaines. Même s’il ne "justifie pas tous les choix auprès des joueurs", il sait que l’équilibre est difficile entre continuité et gestion des egos dans un groupe. Pour le moment, tout est beau, tout est rose. Saïd Benrahma a confirmé que son adaptation s’était très bien passé "comme l’impression d’être là depuis des années" mais un grain de sable est vite arrivé à Lyon. Seuls les résultats positifs feront perdurer cette entente commune. "Jouer plus de matchs offre plus d'opportunités à tout le monde de jouer. Ça ne peut être que positif."

Une bonne opération comptable à faire

En attendant de penser à la Coupe de France contre Strasbourg, l’OL a trois matchs de championnat à jouer. Dont deux face à des concurrents directs que sont Montpellier et Metz sur les trois prochains week-ends. À l’heure où l’environnement lyonnais se remet à y croire avec "une équipe qui commence à ressembler à ce qu’on attend, avec le jeu qu’on attend", les Lyonnais n’ont pas le droit à l’erreur à Montpellier. L’occasion est trop belle pour être laissée passer. Avec Toulouse - Nantes dans le même temps, le club rhodanien a la possibilité de faire un bon au classement en cas de victoire. "L’idée, c'est d’en enchaîner une troisième en une semaine pour faire la passe de trois. Ça donnera un bon coup de boost à notre saison et ça permet de préparer sereinement la suite."

Ayant désormais la possibilité de brouiller les cartes, notamment offensivement, Pierre Sage sait que ce déplacement en bus à Montpellier est peut-être le plus important de la semaine. Il validera ou non les progrès aperçus ces derniers jours…