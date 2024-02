OL - Nice : souviens-toi l’été dernier

Ce vendredi (21h), l’OL et Nice s’affrontent en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Il y a six mois, les Lyonnais avaient rendu une copie insipide sur la Côte d’Azur.

Avec 22 points au compteur en 21 journées, l’OL a bien relevé la tête. Ce n’est pas encore suffisant pour être totalement confiant, mais elle semble loin l’époque où la formation lyonnaise ne comptait que sept points au moment de la prise de fonctions de Pierre Sage. Le premier de ces 22 points avait été acquis en terres niçoises, un soir de fin août, dans une soirée estivale comme les touristes en raffolent à cette période de l’année.

Seulement, à l’Allianz Riviera, les supporters présents étaient loin d’avoir eu un coup de chaud pour cette rencontre de la 4e journée de Ligue 1. Nice et l’OL s’étaient séparés dos à dos (0-0) dans une rencontre qui n’avait pas forcément servi de bonnes publicités pour le championnat de France. Du moins du côté des Lyonnais. Quand, ce vendredi, la question est de savoir quel trident offensif sera aligné par Pierre Sage avec ses multiples solutions, Laurent Blanc avait plutôt bricolé sur la French Rivieira.

Le constat fataliste de Tolisso

Lacazette suspendu après son rouge contre Montpellier, l’ancien coach lyonnais avait choisi d’aligner Amin Sarr en pointe, avec Bradley Barcola à gauche, mais déjà la tête ailleurs, et Rayan Cherki à droite. Ce dernier avait été le plus entreprenant des trois. Car, à Nice, l’OL n’était clairement pas venu chercher les trois points. Après deux défaites dont la cinglante (1-5) contre Montpellier à domicile une semaine plus tôt, les Lyonnais avaient choisi de se montrer compacts pour ne pas prendre de buts.

Résultat des comptes ? Six petits tirs dont un seul cadré lors du premier acte, deux corners seulement et une précision de passes (77%) qui avait finalement donné le ton à cette première partie de saison chaotique. À l’issue de ce nul, Corentin Tolisso, capitaine ce soir-là en l'absence de Lacazette et Lopes blessé, s’était même permis de lancer un brin fataliste : "On est l’OL de 2023-2024, pas celui de 2002 ou 2003. (…) Même si ce n’est qu’un point, l’OL 2023-2024 est content de faire nul à Nice."

Face à Montpellier, Pierre Sage ne souhaitait pas perdre une deuxième fois cette saison. Ce vendredi, il espère très certainement voir un visage bien plus séduisant des siens par rapport à l’aller.