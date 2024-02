L’OL carbure mais reste sous pression dans la course au maintien

Ayant remporté cinq de ses sept derniers matchs de Ligue 1, l’OL dispose de l’un des meilleurs bilans depuis décembre. Mais avec le retard de la première partie de saison, le matelas est loin d’être aussi confortable que ne laisse penser la série.

L’OL à la table du PSG et de Rennes. Dans cette saison chaotique, difficile d’imaginer les Lyonnais pouvoir regarder dans les yeux le leader du championnat et l’une des équipes en forme de ces dernières semaines. Et pourtant, sous Pierre Sage, la formation lyonnaise est parmi ce qui se fait de mieux en Ligue 1 depuis maintenant deux mois. En allant arracher les trois points (1-2) à Montpellier dimanche dernier, l’OL a signé une cinquième victoire sous l’ère de leur nouveau coach. Depuis la 15e journée et le succès contre Toulouse, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette affichent le co-meilleur total de victoires sur cette période, à égalité avec le PSG et Rennes donc. Quinze points sur 21 possibles, la dynamique est belle et laisse penser que l’OL est sorti d’affaires. Et pourtant, non…

Metz, Lorient et Toulouse avant la trêve de mars

S’il est remonté à la 13e place après la victoire à Montpellier, le club rhodanien est loin d’avoir pris ses distances avec la zone rouge. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’après n’avoir pris que sept points en 14 journées, l’OL a d’abord dû combler son retard sur les autres. "On a été très longtemps relégables, mais les choses vont mieux, a noté Duje Caleta-Car mercredi en conférence de presse. Il nous reste cependant du travail à faire, toutes les équipes sont proches, donc il faut rester focalisé et jouer chaque match les uns après les autres. L’équipe sait qu’elle peut vite retomber dans une situation compliquée."

En effet, la course au maintien fait rage et seulement trois points séparent l’OL de Lorient, barragiste. Alors, avant de regarder un peu plus vers le haut, les Lyonnais doivent éviter de regarder trop vers le bas, comme l'a rappelé Pierre Sage. "Le matelas n’est pas très épais, à nous d’être capables d’agrandir cet écart et de se donner un peu plus d’air. Une seule victoire ne suffit pas." Avec Metz, Lorient et Toulouse au programme d'ici à la trêve internationale de mars, l’OL joue une partie de sa survie.