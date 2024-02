Contre Nice, Lacazette a une série à poursuivre

Buteur lors des cinq derniers matchs de championnat, Alexandre Lacazette est redevenu décisif avec l’OL. Contre Nice, ce vendredi (21h), il a l’occasion d’égaler sa plus longue série de matchs avec un but.

L’OL a retrouvé son buteur et, comme par magie, les résultats sont aussi de nouveau au rendez-vous. Dans le dur depuis le début de la saison contre son équipe, Alexandre Lacazette a retrouvé un nouveau souffle sous Pierre Sage. L’entraîneur lui a redonné de la confiance en même temps que le mercato a offert à l’attaquant de nouveaux compagnons de jeu. Le retour de la machine à marquer est donc de retour depuis deux mois, pour le plus grand plaisir de tout un club.

"C'est un joueur expérimenté, je pense qu'il n'avait pas besoin de cette discussion pour se remettre sur le cheval et galoper, s’est réjoui le coach lyonnais. Je pense que le vrai virage pour lui, c'est ce match contre Toulouse où il marque un triplé, et derrière, il a enchaîné les buts à quasiment tous les matchs. C'est très bien pour lui, très bien pour nous, et très bien aussi qu'il sache marquer dans des conditions différentes à chaque fois."

50% des buts lyonnais cette saison

Pierre Sage ne croit pas si bien dire, puisque la réception de Toulouse et le triplé qui est allé avec a été le point de départ d’une série qui ne s’arrête pas depuis. À Montpellier, Alexandre Lacazette a ramené les siens dans la partie et inscrit un but lors de ses cinq derniers matchs de championnat. Cela porte à huit réalisations, le total du capitaine en deux mois, contre seulement trois sur les quatorze premières journées. En trouvant la faille à chaque sortie depuis deux mois, Alexandre Lacazette s’est offert la possibilité d’égaler sa plus longue série avec six rencontres prolifiques entre décembre 2014 et janvier 2015. C’était déjà avec l’OL à l’époque.