Hegerberg (OL) retenue avec la Norvège en Ligue des Nations

Dans le cadre des barrages de la Ligue des Nations, Gemma Grainger a dévoilé sa première liste comme sélectionneuse. Sans surprise, elle a fait appel à Ada Hegerberg pour la double confrontation contre la Croatie.

Elle n’avait pas trouvé le chemin des filets contre le Slavia Prague, mettant ainsi un terme à sa belle série, mais le match de Ligue des champions n’était qu’un contretemps pour Ada Hegerberg. Dans la foulée, l’attaquante de l’OL s’est rattrapée avec un but contre Reims en championnat et un triplé contre Montauban mercredi en Coupe de France. De nouveau efficace devant le but, Hegerberg compte bien aider l’OL à atteindre ses objectifs, mais aussi la Norvège. Quand certaines de ses coéquipières en club vont disputer le Final Four de la Ligue des Nations, la Ballon d’Or 2018 va, elle, disputer les barrages de la compétition.

Sans réelle surprise, Gemma Grainger a fait appel à la meilleure buteuse de D1 féminine pour sa première liste à la tête de la sélection norvégienne. L’objectif de ce rassemblement est de garder la place dans le premier groupe et il faudra pour ça se défaire de la Croatie. La Norvège se déplacera le 23 février (18h) à Osijek avant de recevoir le 27 à Stavanger.