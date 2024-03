Ligue 1 : combien de points devra prendre l'OL pour se maintenir ?

11e de Ligue 1, l'OL est encore loin d'être maintenu. En sortant la calculatrice, nous avons tenté d'estimer combien de points seront nécessaires pour se sauver.

Avant le passage à 18 équipes, la coutume était de dire qu'il fallait atteindre la barre des 42 points pour être maintenu. Avec ce changement, la donne est un peu différente, même si, comme l'a souligné Pierre Sage, les 35 unités semblent être un stade nécessaire pour se sauver. Néanmoins, avant d'affronter Metz le 23 février dernier, l'entraîneur de l'OL avait confié qu'au vu des précédents résultats des formations du bas du classement, le total à obtenir serait peut-être supérieur à ce nombre.

En nous basant sur le rythme des équipes fermant la marche, de Clermont, 18e et lanterne rouge, à Lorient, 13e, nous avons estimé combien de points seront à glaner pour rester en Ligue 1 la saison prochaine. Bien évidemment, ceci n'est qu'une prévision ne prenant pas en compte le calendrier à venir et la forme des diverses formations. Mais avec 24 journées déjà disputées, nous pouvons toutefois obtenir un tableau plus ou moins exact.

Metz terminerait avec 28 points

Commençons avec les deux relégables, à savoir les Clermontois (17 unités) et les Messins (20). Au vu de leur moyenne de points à dix matchs du terme du championnat, ces deux clubs devraient conclure la compétition avec respectivement 24 et 28 unités. A cette allure, qui pourrait parfaitement changer, ils ne rattraperont pas le barragiste actuel, Montpellier (23 points actuellement, 33 au final).

De la 15e à la 13e place, Le Havre (23 unités), Nantes (24) et Lorient (24) se tiennent dans un mouchoir de poche. A l'issue de la Ligue 1, ces trois concurrents pourraient posséder 34 et 35 points. Ce cap n'est donc pas si éloigné des estimations initiales. Pour l'Olympique lyonnais, il devrait être dépassé, avec 40 unités à l'arrivée. Mais ce ne sont que des hypothèses, d'autant plus que les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ont inversé la tendance depuis cet hiver et avancent plus vite. Néanmoins, le calendrier va se corser au fur et à mesure pour les Rhodaniens, qui seraient bien inspirés d'engranger de bons résultats avant le mois d'avril.

Pierre Sage veut éviter de faire des calculs

Beaucoup plus terre à terre, Sage a observé que l'écart s'était réduit avec la zone rouge, et souhaite donc vite en sortir définitivement "Les Lorientais ont gagné à Rennes et notre matelas de six points sur le barragiste est devenu cinq car Montpellier à fait nul. Mais avant de laisser notre destin entre les pieds des autres, on a le devoir de se relever samedi (contre les Merlus) avec la volonté de faire un meilleur match et un meilleur résultat. Si on s’occupe de nous, on n'aura pas besoin de regarder les adversaires", a-t-il justement constaté après le revers face à Lens dimanche (0-3).

Notre consultant Nicolas Puydebois est également de cet avis, voulant éviter de se projeter aussi loin. "On ne peut pas le savoir. Si Lorient par exemple remporte toutes ses rencontres... Nous n'avons pas de boule de cristal. Il ne faut pas faire de calculs et jouer ces affiches", a clamé le triple champion de France (2003-2005) sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones. Remporter les parties à venir reste en effet le meilleur moyen de ne pas se faire peur avec des comptes d'apothicaires en fin d'exercice.