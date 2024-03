OL : après la chute, le rebond ? 

L’OL a vu sa belle série se terminer brutalement dimanche contre Lens (0-3). Face à Lorient et Toulouse, les capacités de réaction de ce groupe vont être testées.

Toutes les bonnes choses ont une fin, et même si on aimerait qu’elles durent plus longtemps, les séries arrivent à jour ou l’autre à leur terme. C’est ce qu’a vécu l’OL dimanche en tombant sur un Lens avec plus de certitudes (0-3). Après un enchaînement de quatre succès consécutifs en Ligue 1, en plus des qualifications en Coupe de France, le club rhodanien a subi la loi de plus fort. Il a vu ce qui le séparait du haut du tableau, revenant à la réalité de sa situation après une période plus heureuse.

Remonté à la 10e place avant la 24e journée, l’Olympique lyonnais est désormais 11e, et regarde définitivement vers le bas, même si les résultats précédents ont pu avant cela faire croire à un peu mieux. Avec cinq points d’avance sur le barragiste, Montpellier, il a encore du chemin à parcourir pour assurer sa place dans l’élite la saison prochaine. Néanmoins, si ce revers doit pousser l’effectif et le staff à enfiler encore plus le bleu de chauffe cette semaine à l’entraînement, il ne doit pas non plus tout remettre en cause.

Pas de panique chez les joueurs et le staff

C’est le sens du message envoyé par Pierre Sage, qui sait bien qu’il faudra encore batailler pour rester dans ce championnat. Comme à son habitude, l’entraîneur n’a pas cédé à l’abattement, tout comme il n’était pas euphorique lors des victoires. “C’est ce que je vous disais avant la rencontre (face à Lens). On avait plus de retard sur les Lensois que l’on avait d’avance sur Lorient, a-t-il rappelé. Les Lorientais ont gagné à Rennes et notre matelas de six points sur le barragiste est devenu cinq car Montpellier à fait nul. Mais avant de laisser notre destin entre les pieds des autres, on a le devoir de se relever à Lorient avec la volonté de faire un meilleur match et un meilleur résultat. Si on s’occupe de nous, on n'aura pas besoin de regarder les adversaires."

Les coéquipiers d’Anthony Lopes ne sont pas guéris, mais il était aussi entendu que le renouveau entamé cet hiver rencontrerait des difficultés. Maintenant, ce qui va compter, c’est la réaction qui suivra. “On est très déçus d’arrêter cette dynamique qui était belle. On savait que ça pouvait arriver, j’aurais juste préféré que ça arrive dans d’autres conditions. Il va vite falloir relever la tête, car on a un duel important samedi. Ok, on a perdu, mais il faut relever la tête, passer à rapidement à autre chose, travailler encore plus et ressortir plus forts lors de la prochaine partie”, a exhorté Maxence Caqueret, capitaine d’un soir.

Montrer que l'OL sait réagir

C’est dans cette situation que l’on va pouvoir constater si oui ou non, les changements effectués lors du dernier mercato et les modifications dans l’encadrement technique ont porté leurs fruits. “C’est la résilience qui fait la différence. Ce n’est pas le premier coup d’arrêt qui doit couper la dynamique. Si tu travailles bien, tu obtiens de la régularité. Tu tomberas forcément sur des meilleures équipes que toi, ce fut le cas le week-end passé, même si ça aurait pu tourner différemment. Il faut poursuivre sur le chemin qui a été tracé, avec humilité, a appuyé notre consultant Nicolas Puydebois dans Tant qu’il y aura des Gones. L’OL est sur la bonne voie, mais il ne faut pas que la défaite remette la sinistrose dans les têtes.”

Pour éviter que le doute ne revienne à Décines, le meilleur remède sera de battre les Lorientais (09/03) et les Toulousains (15/03) lors des deux prochaines sorties. Deux adversaires directs (13e et 10e) que l’Olympique lyonnais se doit de dominer pour s’offrir un peu d’air. “Pour se maintenir, il faudra battre ces deux concurrents. Ce ne seront pas des affiches faciles, il faudra être performant, tactiquement en place et faire attention aux détails, comme les coups de pied arrêtés. Il se doit de gagner. S’il ressort de cette quinzaine avec deux succès, on y verra plus clair, a affirmé l’ancien gardien, trois fois champion de France (2003-2005). En cas de nul ou de défaite, les choses vont se compliquer, mais il aura encore son destin entre ses mains, c’est l’avantage d’avoir fait cet enchaînement avant.”

S'ajuster mais ne pas tout bouleverser

Encore en phase d’apprentissage, avec des recrues à intégrer, des automatismes à parfaire et des préceptes de jeu à appréhender, les Rhodaniens se sont logiquement heurtés au mur Sang et Or. Maintenant, il sera primordial de réagir dès samedi en Bretagne. “On a toujours été humbles par rapport à notre situation. On a enchaîné cinq victoires et une qualification, mais ça n’a rien changé à la mentalité du vestiaire, à la cohésion et à l’envie de travailler et de gagner. C’est une défaite qui fait mal parce que perdre 3-0 à domicile, c'est toujours compliqué. Mais je pense qu’on a la force et surtout le bon état d’esprit pour rebondir”, a clamé Caqueret. A ce sujet, on connaîtra très vite la réponse.