OL : pas encore de retour à la compétition pour Tolisso

Corentin Tolisso face à Clermont (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

De retour dans le groupe face à Lens dimanche (0-3), Corentin Tolisso est resté sur le banc. Il devra encore patienter avant de retrouver les terrains.

Presque au complet, l'OL a tout de même subi la loi de Lens dimanche (0-3). L'unique absence, celle d'Alexandre Lacazette, a pu peser sur les difficultés offensives rhodaniennes, mais ce n'est pas la seule explication à ce résultat. En revanche, un autre garçon était bien présent pour cette rencontre, à savoir Corentin Tolisso.

Depuis le 11 février, le champion du monde 2018 était à l'infirmerie, touché aux ischios lors du déplacement victorieux à Montpellier (1-2). Trois semaines plus tard, le natif de Tarare a effectué son retour dans le groupe pour la réception des Lensois. Mais malgré son passé et sa stature de vainqueur du Mondial et d'ancien joueur du Bayern Munich, Tolisso a visiblement reculé dans la hiérarchie de l'entrejeu.

19 matchs joués cette saison

Les arrivées d'Orel Mangala et de Nemanja Matić au mercato hivernal, ainsi que les prestations de Maxence Caqueret, couplées à sa blessure, font qu'il n'est pas un titulaire dans cette équipe. Bien sûr, Pierre Sage a tout le loisir de changer son 11, mais il semble vouloir travailler sur son milieu de terrain à trois qui a amené de bonnes choses lors des dernières sorties. Résultat, le footballeur de 29 ans devrait se contenter, au moins dans les semaines à venir, du banc en début de partie. Dimanche contre les Sang et Or, il n'est pas entré en jeu, ce que l'on doit aussi au scénario du match.

Tolisso devra donc patienter avec de retrouver la compétition. Il aura une nouvelle occasion samedi 9 décembre au cours du déplacement à Lorient (17 heures). Cette saison, il a disputé 19 rencontres toutes compétitions confondues, dont 16 comme titulaire, sur 28 possibles.