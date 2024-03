OL - Lens : Lacazette finalement absent, Tolisso dans le groupe

Lacazette (OL) et Ayyoub Bouaddi (Lille) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Annoncé apte par Pierre Sage vendredi, Alexandre Lacazette est finalement absent pour OL - Lens. Blessé depuis la première mi-temps à Montpellier, Corentin Tolisso fait lui son retour dans le groupe.

Pour ce rendez-vous important contre Lens, Pierre Sage pensait pouvoir compter sur un groupe au complet. Finalement, ce ne sera pas le cas et c'est d'autant plus regrettable que cela concerne l'absence d'Alexandre Lacazette. Vendredi en conférence, l'entraîneur de l'OL avait annoncé qu'Alexandre Lacazette s'était remis de sa béquille reçue contre Strasbourg et qu'il allait bien rejoindre ses coéquipiers à l’entraînement collectif samedi. Finalement, le test n'a pas été concluant puisque le capitaine n'est pas dans le groupe, au contraire de Corentin Tolisso. Ce qui n’était rien d’inquiétant au moment de sa sortie juste avant la pause à Montpellier lui avait quand même fait rater les trois derniers matchs de l’OL. Touché aux ischios dans l’Hérault, Corentin Tolisso avait dû rester sur le flanc depuis et avait donc regardé des tribunes les derniers succès lyonnais en Ligue 1 et en Coupe de France. De retour à l’entraînement cette semaine, le milieu de terrain est de nouveau opérationnel et signe son retour dans le groupe lyonnais.

En attendant de retrouver Lacazette pour le déplacement à Lorient, samedi prochain, L’OL peut attaquer ce mois de mars avec la quasi totalité de ses forces vives. L’effectif presque au complet, Mahamadou Diawara est une nouvelle fois non retenu, tout comme Johann Lepenant mais aussi Paul Akouokou, utilisé comme solution de rechange sur le banc pour de possibles changements dans l’entrejeu ces derniers temps. Hors du groupe contre Strasbourg, Saël Kumbedi sera de nouveau en tribunes ce dimanche soir (20h45) contre Lens tandis que Adryelson prendra place sur le banc.

Le groupe de l’OL contre Lens : Lopes, Perri, Bengui - Adryelson, Caleta-Car, Lovren, Henrique, Mata, O'Brien, Tagliafico - Mangala, Caqueret, Maitland-Niles, Matic, Tolisso - Baldé, Benrahma, Cherki, Fofana, Orban, Nuamah