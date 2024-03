OL : Sage salue l’évolution de Jake O’Brien

Pas vraiment attendu à jouer autant en début de saison, Jake O’Brien est pourtant devenu le patron de la défense de l’OL. L’éthique de travail de l’Irlandais a d’ailleurs été souligné par son coach.

Quand l’on se met à relire le communiqué annonçant son arrivée, il y a de quoi sourire et même rire. Débarqué à la surprise générale à l’OL en provenance de Crystal Palace, Jake O’Brien devrait finir de convaincre le staff de Laurent Blanc de lui faire une place, au risque de se voir prêter avant la fin de l’été. On ne sait finalement pas réellement si l’Irlandais avait convaincu le Cévenol qui ne lui avait accordé aucune minute.

Mais, O’Brien avait tout compte fait posé définitivement ses valises entre Rhône et Saône. Chouchou de John Textor qui ne comprenait pas pourquoi il ne jouait pas alors que ses performances statistiques montraient qu’il pouvait apporter à une défense aux abois, l’ancien de Molenbeek a profité de la chance offerte par Fabio Grosso pour faire ses débuts et ne plus bouger.

"Il est de mieux en mieux dans la relance, va vite pour sa taille"

Malgré un énième changement de coach cette saison à l’OL, Jake O’Brien reste l’un des premiers noms couchés par Pierre Sage au moment de faire son groupe puis son onze. Depuis ses premières minutes contre Reims, début octobre, le natif de Cork a joué 19 matchs sur 21 possibles. Seul son carton rouge reçu contre Le Havre lui a fait manquer deux matchs. À 22 ans, il est la belle surprise de cette saison.

S’il reste perfectible sur certains points défensivement, Pierre Sage a voulu souligner la soif d’apprendre de Jake O’Brien. "Il est déjà plus fort qu'en début de saison, car il démarre tous les entraînements en se disant qu'il les finira en étant un meilleur joueur qu'en début de séance, se félicite le technicien. Il joue aussi avec beaucoup d'énergie, et sa faculté à être bon dans tous les sports agit sur son mental : il est froid en émotions."

Auteur d’un doublé au match aller contre Lens, O’Brien espère bien pouvoir laisser exploser sa joie ce dimanche.