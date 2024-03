OL - Lens : avant-match, horaire et diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le match de la 24e journée de Ligue 1 entre l’OL et Lens.

L’avant-match

Faire la passe de cinq et se donner de l’air. Ce dimanche, l’OL a un objectif bien précis face au RC Lens. Non pas revenir à cinq points de son adversaire dans la course à l’Europe, mais bien prendre ses distances avec la zone de relégation et notamment la place de barragiste de Lorient. Le club breton étant le prochain adversaire des Lyonnais, le mieux serait d’arriver avec un maximum de confiance. Toutefois, la tâche s’annonce ardue au Parc OL avec la réception de Lens. Les Sang et Or sont certes sur une série de quatre matchs sans victoire toutes compétitions confondues, mais Pierre Sage se méfie de la réaction d’orgueil des Nordistes dans une ambiance certes pluvieuses, mais qui sera au rendez-vous avec plus de 46 000 spectateurs.

Pour cette rencontre de la 24e journée de Ligue 1, l’entraîneur lyonnais, qui retrouve un Franck Haise au parcours quasi similaire, doit malgré tout composer avec une absence de taille. S'il n'avait aucune inquiétude sur sa présence, Alexandre Lacazette est finalement forfait après la béquille reçue contre Strasbourg. De son côté, Corentin Tolisso signe son retour à la compétition. L'absence du capitaine est forcément préjudiciable, mais ce match peut être l'occasion de montre que l'OL n'est pas dans une Lacazette-dépendance offensivement. Il ne reste plus qu’à le prouver sur un terrain qui risque d’être détrempé ce dimanche soir.

À quelle heure se joue OL - Lens ?

Avec une affluence aux alentours des 46 000 spectateurs, le Parc OL ne sera pas à guichets fermés, mais répondra présent. Avec la fin des vacances scolaires, difficile d’afficher complet pour une affiche à 20h45 quand bien même elle oppose l’OL à Lens. Pour cette dernière rencontre de la 24e journée, le coup d’envoi sera donné par Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne voir OL - Lens ?

Qui dit match du dimanche soir, dit forcément diffusion sur Prime Video. La chaîne prendra l’antenne avec un plateau d’avant-match en compagnie notamment de Cris, l’ancien défenseur et capitaine de l’OL. Les commentaires seront eux assurés par Julien Brun et Benoit Cheyrou.