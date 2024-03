Pas assez suffisamment remis de sa béquille, Alexandre Lacazette est forfait contre Lens ce dimanche (20h45). L’OL va devoir se réinventer, après avoir pêché offensivement contre Strasbourg.

Ce dimanche pouvait difficilement commencer de plus mauvaise manière. À quelques heures de la réception de Lens à Décines, l’OL a officialisé le forfait d’Alexandre Lacazette. Pas assez remis de sa béquille contractée contre Strasbourg, le capitaine lyonnais va donc manquer son quatrième match de la saison, tous en Ligue 1. Pour le moment, le bilan est peu glorieux pour la formation rhodanienne sans son buteur. Lors de sa suspension pour trois matchs, Lacazette n’avait pas vu son équipe l’emporter en son absence avec un nul indigeste à Nice (0-0) et deux défaites contre le PSG et Reims.

Forcément, sans le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1, la tâche de l’OL s’annonce un brin plus compliquée contre les Sang et Or ce dimanche. Buteur de 9 des 14 derniers buts lyonnais, Lacazette porte à bout de bras cette formation. On l’a d’ailleurs vu mardi soir en Coupe de France. Sevré de ballons, il n’a pu se mettre en évidence et l’OL a pêché dans la finition. Un vrai problème ciblé par Pierre Sage. "On doit savoir se créer des occasions plus franches. On l’a vu contre Strasbourg, le fait d’attaquer les petits espaces avec une grosse densité devant nous est compliqué. Et on l’a constaté aussi quand nous avons été menés contre Montpellier et Metz. Après, Lens va s’ouvrir davantage."

La chance d'Orban de se rattraper ?

Il est juste qu’avec une formation lensoise plus joueuse, l’OL devrait avoir un peu plus d’espace ce dimanche soir. Toutefois, il faudra remplacer Alexandre Lacazette et ce n’est pas une mince affaire. Avec 12 buts depuis le début de la saison, il est clairement le fer de lance de l’attaque lyonnaise. Peu efficace contre Strasbourg, Saïd Benrahma espérait que le retour à la normale se fasse contre Lens. Sans Lacazette, ce sera d’autant plus nécessaire. Ce sera aussi l’occasion pour Gift Orban de se racheter.

À la peine contre Metz et sorti dès la pause, le Nigérian devrait très logiquement retrouver une place plus axiale et d’entrée de jeu. C’est ce qui s’était produit contre Lille en Coupe de France pour son unique titularisation comme avant-centre et cela s’était traduit par un but. Les supporters n’attendent que de revivre ce moment à partir de 20h45 pour que l’OL prouve qu’il n’est plus totalement Lacazette-dépendant grâce au mercato hivernal réalisé en janvier.