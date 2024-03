L'OL féminin à Dijon pour tourner la page internationale

Après deux semaines de trêve internationale, l’OL féminin retrouve le championnat à Dijon ce dimanche (21h). L’occasion pour certaines joueuses d’effacer la déception de cette trêve.

On les avait laissées sur une large victoire à Montauban qui avait malgré tout mis en lumière quelques difficultés. Un peu plus de deux semaines plus tard, les joueuses de l’OL sont de retour sur la scène nationale avec la reprise de la D1 féminine ce dimanche soir à Dijon (21h). Ce rendez-vous, les Lyonnaises n’ont pas forcément eu le temps de le préparer. L’entraînement ouvert au public samedi matin a été le seul au complet pour Sonia Bompastor et n’a pas forcément permis de travailler vraiment.

L’accent a avant tout été mis sur la récupération physique et mentale. Avec des désillusions pour certaines en Ligue des Nations comme les Bleues ou les Pays-Bas, le staff de l’OL a avant tout eu un travail d’écoute. "Il y a eu des résultats positifs pour certaines et négatifs pour d'autres donc sur l'aspect mental il y a un gros accompagnement à avoir, nous a confié la coach samedi. L'avantage est que le match arrive rapidement donc ça permet aux joueuses de pouvoir passer à autre chose."

Le PSG est revenu à quatre points samedi

Sans Eugénie Le Sommer et Daniëlle van de Donk laissées au repos, mais avec le retour de Melchie Dumornay, les Fenottes veulent retrouver le goût de la victoire en D1 féminine après le nul (1-1) contre le PSG, il y a trois semaines. Face à elles se présentent Dijon, neuvième du championnat, et qui avait réussi à ouvrir le score à l’aller avant de subir la loi lyonnaise à Décines. "On a préparé plusieurs scénarios. Est-ce qu'elles vont être plutôt bloc bas comme au match aller avec une ligne de 5 derrière et des joueuses très regroupées dans l'axe ou est-ce qu'elles vont avoir un jeu ouvert et essayer d'attaquer, en tout cas, on est prêtes pour les deux."

Il faudra en tout cas faire preuve d’efficacité pour engranger une 15e victoire cette saison et reprendre sept points d’avance sur le PSG.