Diakhaby (ex-OL) victime d’une grave blessure au genou

Mouctar Diakhaby avec le FC Valence (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

À l’occasion de Valence - Real Madrid samedi, Mouctar Diakhaby a été obligé de quitter le terrain sur civière. L’ancien défenseur de l’OL s’est déboité le genou sur une chute d’Aurélien Tchouaméni.

Les images font froid dans le dos et les joueurs ont rapidement compris que le mal était conséquent samedi soir au Stade Mestalla de Valence. Sur un duel aérien, la retombée d’Aurélien Tchouaméni n’a pas été sans conséquence pour Mouctar Diakhaby. En retombant sur l’ancien défenseur de l’OL, le milieu de terrain français a tout bonnement déboité le genou de Diakhaby.

Au lendemain de l’incident, le Valencia CF a communiqué des premières nouvelles concernant son joueur. "Mouctar Diakhaby s'est déboîté le genou droit lors du match d'hier à Mestalla contre le Real Madrid CF. Après une première prise en charge médicale, le défenseur central du Valencia CF a été admis à l'hôpital pour un contrôle et attend des examens complémentaires."

Capitaine à deux reprises cette saison

Ayant quitté le terrain sur civière, Mouctar Diakhaby a donc été transporté à l’hôpital pour très certainement devoir subir une intervention chirurgicale à venir. Sa saison est désormais terminée et, selon des avis médicaux à Madrid, l'absence pourrait s'étirer jusqu'à un an pour l’international guinéen. À la suite de cette blessure, Aurélien Tchouaméni et de nombreux joueurs du Real Madrid ont apporté leur soutien à l’ancien Lyonnais sur les réseaux sociaux.