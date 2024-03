Haise satisfait de la maturité de Lens contre l'OL (0-3)

Net vainqueur de l’OL (0-3), Lens a malgré tout connu quelques difficultés en première période face aux transitions rapides adverses. Avant de s’ajuster et prendre les commandes.

À la lecture du score final (0-3), on peut se dire que Lens a vécu une promenade de santé à Décines dimanche soir. La victoire lensoise est méritée, comme l’a avoué Pierre Sage, mais le score est peut-être un peu sévère pour l’OL. S’ils ont coulé en deuxième mi-temps, les Lyonnais ont eu les occasions de prendre les commandes en première et ont finalement pêché par le manque d’efficacité. Voir Lens mener à la pause était presque cher payé pour l’OL. "Gagner 3-0 actuellement à Lyon, ce n’est pas une mince affaire, a déclaré Franck Haise après la rencontre. On a subi quelques transitions face à leur bloc bas sur le début de match, qu’on n’a pas payées, fort heureusement."

"Toujours mieux de ne pas avoir Lacazette face à nous"

Plutôt chanceux avec le poteau de Mangala et l’oubli de Nuamah, Lens a ensuite augmenté le curseur pour "faire reculer l’OL et être encore plus compacts pour anticiper le contre pressing et leur transition". En marquant juste avant la pause par Sotaca et cinq minutes après le retour des vestiaires, les Sang et Or "ont marqué les buts à des moments un peu clés aussi. Et ça fait un match qui est quand même dans l’ensemble assez maîtrisé." Heureux de ne "pas avoir eu Lacazette face à nous", Franck Haise pouvait avoir le sourire. Le RC Lens reprend sa marche en avant dans la course à l’Europe.