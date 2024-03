OL, Lens, Lacazette, Lorient… votre avis nous intéresse

Ce lundi, "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour à partir de 19h. Afin de parler de la défaite de l'OL contre Lens (0-3), de l’inefficacité offensive, votre avis est chaudement recommandé dans les commentaires.

Toutes les bonnes choses ont une fin et l’OL a vu sa série positive prendre fin dimanche face au RC Lens. Lourdement battus (0-3) par les Sang et Or, les Lyonnais n’ont pourtant pas démérité en première mi-temps, mais ont payé leur manque d’efficacité dans leur temps fort. Peut-on malgré tout dire que l’OL a été inférieur dans quasiment tous les domaines du jeu face à Lens ? Et quelles prestations individuelles sont à souligner positivement ou négativement ?

Dans le second thème de "Tant qu’il y aura des Gones" ce lundi à partir de 19h, la question de l’absence d’Alexandre Lacazette occupera bien évidemment une partie des discussions. Sans son capitaine, la formation lyonnaise n’a pas réussi à se montrer efficace à l’image d’Ernest Nuamah. Est-ce logique d’avoir une telle dépendance ou sommes-nous en droit d’en attendre plus d’un élément comme Gift Orban ?

Pour finir, l’équipe de TKYDG, accompagnée par Kelly Youga, se projettera sur les deux rencontres à venir contre Lorient et Toulouse. L’objectif de faire un 6 sur 6 est-il vraiment atteignable et si oui, quelle équipe doit aligner Pierre Sage samedi face aux Merlus ? Vous pouvez répondre à l’une ou plusieurs de ces questions dans l’espace dédié aux commentaires en dessous de l’article.