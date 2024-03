L’OL a chuté dimanche contre Lens (0-3). Une défaite en guise d’avertissement pour l’ensemble de l’équipe lyonnaise. Retrouvez, exceptionnellement, les deux flops de la rédaction d’Olympique-et-lyonnais.com.

Flop : un vrai avertissement

On a eu beau chercher, on n’a pas vraiment trouvé. À nos yeux, aucun acteur lyonnais ne méritait de figurer dans cette rubrique "top" pour ce duel contre le Racing Club de Lens (0-3). Certes, Anthony Lopes a réalisé un bel arrêt à la 38ᵉ minute, mais sur le premier but lensois, il peut faire beaucoup mieux. Et il termine la rencontre en étant allé chercher à trois reprises le ballon au fond de ses filets. Ce dimanche soir, l’OL n’a pas montré les muscles dans son jardin et a laissé Lens déroulé. C’est un véritable avertissement pour la bande à Pierre Sage. Les louanges certes méritées de ces derniers jours ne doivent pas faire perdre l’essentiel : l’OL n’est pas encore sauvé ! Un retour à une certaine réalité.

Le flop : Nuamah, que de mauvais choix

Ernest Nuamah a un côté insupportable. Sa prestation du soir en est la parfaite illustration avec une multitude de mauvais choix. Comme s’il avait décidé de laisser son cerveau – l’intelligence de jeu dans le jargon – au vestiaire. De quoi rendre fou plus d’un supporter lyonnais tellement l’ailier ghanéen a fait n'importe quoi, dimanche soir, sur le pré du Parc OL face à Lens (0-3). À l’image de l’action de la 24ᵉ minute de jeu : servi par Maxence Caqueret, le numéro 37 de l’OL oublie de servir Saïd Benrahma, qui était seul à gauche. Un manque de lucidité criant.

Du talent, c’est une évidence, Enerst Nuamah en a. Il est jeune (20 ans), il découvre la Ligue 1, c’est une donnée, bien évidemment à prendre en compte. Mais cela ne l’autorise pas, surtout qu’il bénéficie de la confiance de son entraîneur, à tout gâcher.