Lyon : gagnez vos places pour le "Sommet de l'Hypersanté"

Cüneyt Alkan est l'un des organisateurs du premier "Sommet de l'Hypersanté", qui aura lieu le 6 avril à Lyon. Explications.

Quelle est la genèse de ce "Sommet de l'Hypersanté" ?

Cüneyt Alkan : Tout d’abord, derrière le mot Hypersanté, il s’en cache un autre, le biohacking. Même si ce terme peut faire peur aux premiers abords, il représente un mouvement et une volonté d’améliorer sa vie sous chaque aspect. Allant de l’alimentation, le sport, le mindset, la longévité, l’environnement jusqu’aux relations sociales tout en s’appuyant sur des outils et technologies. Cette tendance vient des États-Unis avec des figures telles que Dave Asprey, Ben Greenfield ou encore Bryan Johnson aujourd’hui.

Le 1er événement francophone à Lyon

En France, le biohacking est bien connu et utilisé par des entrepreneurs à succès tels qu'Anthony Bourbon. Le terme biohacking est cependant peu répandu et obscur pour certains. C’est pourquoi nous avons préféré parler d’hypersanté. Il existe plusieurs événements internationaux sur le biohacking, malheureusement, en France, nous n'en avons pas trouvé. Nous avons donc décidé de créer le premier événement francophone à Lyon.

Notre but est de réunir les experts, médecins, scientifiques, entrepreneurs et leaders de ce sujet dans un seul et unique endroit. t promouvoir l’hypersanté comme une norme dans les prochaines années. L’événement est soutenu par le Studio R15, le premier studio de biohacking en France. Il accompagne autant des athlètes de haut niveau que des personnes ayant jusqu’à 90 ans pour performer et surtout vivre plus longtemps en excellente santé ! Le Sommet de l’Hypersanté sera l’occasion de découvrir leurs secrets.

"L’état d’esprit d’un biohacker"

Quel sera le déroulement de la journée du 6 avril à l'hôtel Pullman de Lyon ?

Je n’ai jamais supporté être assis toute une journée à écouter quelqu’un. J’ai toujours préféré les évènements dynamiques et interactifs. On a donc construit la journée de sorte que chaque participant établisse son propre programme. Voici quelques exemples de sujets proposés dans nos salles de conférence. "Booster ses performances mentales avec les "nootropiques", "inverser son âge biologique", "retrouver un sommeil de bébé". Il y aura également une salle de workshops afin de réseauter et d'appliquer des méthodes pour optimiser sa santé. Un patio végétalisé qui accueillera des sessions d’immersion dans des bains glacés. Et surtout, l’expérimentation de technologies innovantes, comme obtenir un bilan corporel, métabolique. Ou encore expérimenter la chambre hyperbare, les technologies de lumière pour améliorer la neuroplasticité.

Toutes les conférences seront accessibles en rediffusions. Ce qui permet à chacun de vivre sa journée selon ses envies, selon sa réceptivité... Parce qu’après tout c’est l’état d’esprit d’un biohacker.

Comment avez-vous sélectionné les intervenants ? Sont-ils tous guidés par une certaine éthique ?

Nous avons tout d’abord choisi des sujets indispensables pour notre évènement (sommeil, nutrition, sport). Puis, nous avons identifié des personnes avec un profil plutôt scientifique. Nous avons sélectionné ceux qui étaient reconnus de leur domaine (CV, diplômes), qui ont fait leur preuve sur le terrain. Avec une maîtrise de leur sujet tout en ayant une approche pédagogique.

On retrouve des médecins spécialisés : anesthésistes, réanimateurs, chirurgiens-dentistes, médecins généralistes.... Mais aussi des entrepreneurs dans la santé, des data scientistes et des enseignants universitaires. Tous nos intervenants partagent une approche sérieuse et fondée sur des bases scientifiques solides, loin des discours sensationnalistes. De plus, nous sommes honorés d'avoir le parrainage du Dr. Denys Coester, anesthésiste-réanimateur à la clinique de la Muette à Paris, pour cet événement lyonnais.

Pour plus d'infos : www.lesommetdelhypersante.fr

