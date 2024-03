OL : Jake O’Brien, tête gagnante

Jake O’Brien (OL) contre Toulouse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En offrant la victoire à l’OL vendredi, Jake O’Brien a signé son quatrième but de la saison en Ligue 1. Ce qui en fait le défenseur central le plus prolifique d’Europe.

En gâchant la fête de Toulouse, il a de son côté parfaitement honoré la bonne nouvelle qui était tombée quelques heures plus tôt. Grâce à ses bonnes performances depuis ses débuts à l’OL en octobre, Jake O’Brien a été récompensé avec une première convocation en équipe nationale d’Irlande pour ce rassemblement de mars.

Ayant pris la direction de son pays dès samedi, le défenseur n’en avait pas oublié son devoir de joueur lyonnais avant de s’envoler vers son île. S’il regrettera très sûrement les deux buts encaissés, O’Brien a encore joué les sauveurs de l’autre côté du terrain. Comme face à Rennes, lors de la première victoire de la saison de l’OL, le défenseur central est venu donner le coup de grâce vendredi soir au Stadium (2-3).

Deuxième meilleur buteur de l'OL

Quelques minutes après avoir vu Rayan Cherki égaliser contre Toulouse, le géant irlandais a dévié de la tête un corner de l’international Espoirs français. Et fait exploser de joie tout un banc et par la même occasion tout un club. Avec ces trois points supplémentaires, l’OL se rapproche plus que jamais du maintien. Jake O’Brien a lui enfin réussi à mettre à profit sa taille sur un corner pour marquer de la tête.

Après Rennes et son doublé contre Lens, l’ancien de Molenbeek en est désormais à quatre réalisations en Ligue 1. Ce qui le place derrière Alexandre Lacazette dans le classement des buteurs lyonnais et comme référence européenne chez les défenseurs centraux. Avec quatre buts, il partage ce réalisme avec Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) et Lucas Quarta Martinez (Fiorentina).