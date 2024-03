Ligue 1 : l’OL prend un peu plus ses distances avec la zone rouge

Fort de son succès à Toulouse vendredi, l’OL a pu regarder avec sérénité la suite de la 26e journée de Ligue 1. Ce lundi, les Lyonnais ont neuf longueurs d’avance sur la place de barragiste. De quoi respirer un peu mieux dans la course au maintien.

Ils ont fait preuve de caractère. Après avoir vu Toulouse revenir puis prendre l’avantage après une entame de deuxième mi-temps catastrophique, les joueurs de l’OL ont réussi à inverser la tendance, notamment grâce à l’entrée décisive de Rayan Cherki. Avec un sixième succès sur les sept dernier match (2-3), la formation rhodanienne continue de surprendre et de se donner de l’air surtout.

En jouant et gagnant vendredi soir au Stadium, les hommes de Pierre Sage ont pu regarder avec un certain détachement le reste de la 26e journée de Ligue 1. Ayant mis le Téfécé à cinq longueurs grâce à cette confrontation directe, l’OL affiche 34 points au compteur, soit une unité de moins que l’objectif fixé par l'entraîneur en décembre.

Le 7 avril à Nantes décisif ?

Tout va très vite dans le football et à huit journées de la fin, le quasi condamné à la descente est en passe de se maintenir. Tout n’est pas encore joué, mais en ce premier jour de trêve internationale, l’OL a vu son avance sur la zone rouge augmenter. Défait (1-3) par Strasbourg samedi, le FC Nantes pointe désormais à neuf longueurs avec une différence de but défavorable.

Cela laisse à présent un matelas confortable et le rendez-vous du 7 avril prochain à la Beaujoire pourrait définitivement sonner comme le maintien officiel des Lyonnais. De quoi s’offrir une fin de saison plus tranquille et avec d’autres ambitions ? En plus de la Coupe de France, l’OL reste certes encore loin des places européennes, mais vu la dynamique, rien n’empêche d’y rêver. Même si de gros morceaux sont au calendrier…