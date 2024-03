Supporters de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

A plus de trois semaines de la demi-finale de Coupe de France contre Valenciennes, l'OL a ouvert sa billetterie grand public ce vendredi. 38.000 billets ont trouvé preneur.

Si Pierre Sage estime que Valenciennes "est le pire tirage", l'entraîneur de l'OL est au moins satisfait de disputer la demi-finale de Coupe de France à domicile. Le 2 avril prochain, il tentera avec son groupe de qualifier l'Olympique lyonnais pour la finale de la compétition à Lille fin mai. Pour obtenir un avantage dans cette rencontre, les coéquipiers de Maxence Caqueret pourront compter sur l'engouement populaire, qui devrait contribuer à faire venir au stade de nombreux supporters.

Ce vendredi 8 mars, le club rhodanien a lancé sa billetterie grand public pour ce grand rendez-vous. Les premiers prix débutaient à 17 euros, avec certains avantages pécuniaires pour les abonnés et les familles. A trois semaines de l'échéance, l'actuel 11e de Ligue 1 avait vendu 38.000 billets en début d'après-midi. Au fil des jours nous rapprochant de la rencontre, le nombre de places vendues devrait continuer à grandir, à voir si cela atteindra les 55 602 spectateurs du quart de finale contre Strasbourg fin février.

Troisième match de Coupe à domicile

Dans son parcours, l'OL a d'ailleurs eu l'opportunité de jouer à deux reprises chez lui, avec également le huitième de finale remporté face à Lille (2-1). Sa programmation avait néanmoins empêché de nombreux fans de venir à Décines ce jour-là. Ils se sont depuis rattrapés, avec de belles ambiances que les joueurs ont pu apprécier lors des dernières sorties.

En cas de succès contre le pensionnaire de Ligue 2, la communion pourrait être belle, d'autant plus que l'Olympique fêterait sa première finale depuis juillet 2020 en Coupe de la Ligue (perdue face à Paris aux tirs au but). Dans une saison aussi difficile que celle traversée actuellement, c'est une donnée non négligeable.