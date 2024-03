Lorient - OL : "Un grand défi", pour Régis Le Bris

Sur une pente ascendante ces dernières semaines, Lorient recevra l'OL samedi pour un match crucial (17h). Régis Le Bris a fait l'état des lieux des forces de son adversaire.

Deux équipes sur des dynamiques semblables ou presque. Lorient, 13e, reçoit l'OL, 11e, samedi à 17 heures dans le cadre de la 24e journée. Si l'Olympique lyonnais dispose d'une marge de trois longueurs d'avance sur son futur opposant, celle-ci pourrait fondre en cas de revers. Surtout, cela raviverait les doutes après la défaite sèche contre Lens (0-3).

Sur la forme actuelle, les deux formations sont aujourd'hui proches l'une de l'autre. Une situation qui n'était pas forcément imaginable au début de saison. "On connaît cette équipe lyonnaise, qui fait partie des grosses cylindrées du championnat. Elle a eu un gros creux à un moment, mais elle a su se ressaisir et retrouve progressivement son standing dans cette Ligue 1, a estimé Régis Le Bris, l'entraîneur des Merlus. Ce sera forcément un grand défi pour nous, que l'on souhaite relever. En considérant les forces de l'adversaire qui a beaucoup de percussion et une capacité de projection surprenante en récupérant les ballons assez bas dans le cœur du jeu pour aller vite de l'avant, nous sommes prévenus. Il faudra réussir à déjouer le piège, sachant qu'ils arrivent aussi à poser la balle."

"Nous ne sommes pas dans la même dimension"

Évoquant le glorieux passé de l'OL, le technicien breton assure que son groupe possède les armes pour gêner les Lyonnais. "Lyon est un club historique du gotha européen français, donc nous ne sommes pas dans la même dimension, a-t-il exposé. Maintenant, parfois les histoires se croisent, et pendant un court laps de temps, on peut se retrouver à avoir les mêmes considérations. La réalité se sera celle du résultat du match et du scénario, qui restent imprévisibles. De notre côté, nous avons des capacités pour faire quelque chose de cette rencontre, encore plus avec notre public." Une confrontation entre deux jeunes coachs français qui promet d'un point de vue tactique.