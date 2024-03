Lorient - OL : les Lyonnais peu à l'aise au Moustoir

En déplacement samedi à Lorient (17h45), l'OL aimerait inverser la tendance au Moustoir, où il a remporté seulement 4 de ses 15 derniers matchs.

Ce match, comme celui qui suivra à Toulouse, comptera dans la saison lyonnaise. Samedi à 17 heures, l'OL a rendez-vous au Moustoir pour affronter Lorient. Un duel entre 13e (25 points) et le 11e (28), qui pourrait rapprocher les hommes de Pierre Sage du maintien, ou au contraire le renvoyer dans la zone rouge.

Dominés par Lens dimanche dernier (0-3), les Rhodaniens veulent reprendre leur marche en avant. Pour cela, il faudra montrer les muscles chez un concurrent direct. Or, ces dernières saisons, les septuples champions de France (2002-2008) n'ont pas beaucoup brillé du côté du Morbihan.

Défaite 3 à 1 la saison dernière

En effet, avec un bilan de quatre succès (plus une qualification en Coupe de la Ligue en prolongation), pour cinq revers et cinq matchs nuls, on remarque que ces voyages chez les Merlus ne sont pas une sinécure. Lors de l'exercice 2022-2023, les Lorientais s'étaient ainsi imposés 3 buts à 1 face à Anthony Lopes et ses coéquipiers. Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Nicolas Tagliafico, Maxence Caqueret et Rayan Cherki avaient pris part à cette rencontre.

Souvenir plus heureux, le 4-1 infligé aux Bretons en 2021-2022, avec notamment un doublé ce jour-là de Romain Faivre, passé ensuite dans l'autre équipe en janvier 2023. Le milieu offensif ne sera pas présent ce week-end, étant reparti en début d'année à Bournemouth. Mais le groupe de Régis Le Bris aura d'autres armes à faire valoir dans cette confrontation.