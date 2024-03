Selma Bacha avec l’OL Féminin en Ligue des champions (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Trois lecteurs d'Olympique-et-Lyonnais pourront assister à la demi-finale de Coupe de France samedi entre les Fenottes et Fleury.

Mardi, nous vous annoncions la mise en place d'un concours Olympique-et-lyonnais.com et beIN SPORTS. Le diffuseur de la Coupe de France de football, vous offre des places pour assister à la demi-finale de la Coupe de France entre l'Olympique lyonnais et Fleury. Cette affiche à Décines sera diffusée en direct sur beIN SPORTS et se tiendra le samedi 9 mars à 17h45.

Après avoir rempli le formulaire et répondu correctement à la question, trois lecteurs ont remporté deux places pour assister à cette rencontre des joueuses de Sonia Bompastor. Les trois gagnants sont :

Marc Lascourbas, Lydie Rocle et Jérôme Ortino. Les heureux élus recevront un mail avec les billets pour la confrontation de samedi.