En allant à Lorient, l’OL entame le début de sa régate d'un mois

Battu par le RC Lens, l’OL a montré qu’il restait une formation qui n’est pas totalement guérie. Sans tout remettre en cause, les Lyonnais doivent rebondir dès samedi à Lorient pour une série de quatre matchs cruciaux dans la course au maintien.

Humbles dans la victoire, confiants dans la défaite. Ces dernières semaines, l’euphorie avait pu gagner les rangs lyonnais grâce à une série de cinq victoires consécutives et d’une qualification pour les demi-finales de la Coupe de France. Toutefois, les joueurs de l’OL avaient plutôt fait profil bas même s’ils se voulaient "plus ambitieux" comme l’avait confié Clinton Mata après la victoire contre Nice. Il faut dire qu’avec un entraîneur avec un certain flegme comme peut l’être Pierre Sage, l’heure n’a jamais vraiment à l’enflammade dans le vestiaire rhodanien.

Quand tout allait bien, le coach lyonnais répétait à qui veut l’entendre que le maintien restait l’objectif prioritaire et la défaite contre Lens ne l’a pas fait changer d’avis, bien au contraire. Néanmoins, quand il se refusait à s’enflammer dans les victoires, Pierre Sage s’est refusé au défaitisme dimanche soir après Lens. Même chose du côté de Maxence Caqueret. L’OL savait que sa série positive allait prendre fin un jour à l’autre et il valait presque mieux que ce soit contre les Sang et Or que dans les semaines à venir.

Montrer une force de caractère et de rébellion

Retombé à la 11e place, avec cinq points d’avance sur le premier relégable qu’est Montpellier, le club sept fois champion de France a vu tout un peloton se serrer. Comme dans une course sprint, l’important est d’être devant ou plutôt pas tout derrière en ce qui concerne l’OL sur la lignée d’arrivée. Il reste encore dix matchs à disputer, 30 points à prendre et les premiers sont à aller chercher à Lorient, samedi (17h). Face à des Merlus qui ont, eux aussi, sortis la tête de l’eau en février, les Lyonnais n’ont pas d’autres choix.

Ils doivent montrer leur force de caractère de se relever d’un premier échec depuis un mois, mais surtout se mettre dans les meilleures conditions pour le maintien. Ils ne seront pas sauvés en revenant victorieux dans le Finistère mais cela permettrait de se mettre totalement en confiance dans un calendrier dans lequel l’OL se doit de faire le maximum de points d’ici au 7 avril prochain.

Lorient est le premier sommet à atteindre avant de se frotter à Toulouse, puis recevoir Reims après la trêve internationale avant de se rendre à la Beaujoire. Si les Rémois ne semblent pas forcément en danger, les trois autres formations sont concernées par la lutte pour le maintien. Bien en aura pris aux coéquipiers d’Anthony Lopes d’emmagasiner le maximum de points. "Avant de laisser notre destin entre les pieds des autres, on a le devoir de se relever samedi (contre les Merlus) avec la volonté de faire un meilleur match et un meilleur résultat, a déclaré Sage dimanche. Si on s’occupe de nous, on n'aura pas besoin de regarder les adversaires."

Des cadors à dompter après ce mois crucial

Si notre consultant Nicolas Puydebois estime de son côté qu’il "n’y a pas de calculs à faire" dans ces rencontres et sur un nombre de points à atteindre, le calendrier de l’OL ne laisse malgré tout peu de place au doute. Après Nantes et un quatre à la suite contre des formations qui se battent pour leur survie, les Rhodaniens vont enchaîner les cadors avec Brest, le PSG, Monaco et Lille à la suite. Un bon plat chaud qui pourrait donner quelques indigestions avant deux desserts tout aussi bourratifs avec Clermont et Strasbourg pour clôturer cette saison spéciale.

Avoir assuré le maintien avec ces deux matchs couperets serait forcément une bonne idée. "Si tu joues ces deux matchs sans être maintenu encore, ce qui semble abordable sur le papier le sera bien moins et ils ne vont pas jouer les matchs comme s’ils étaient libérés, a poursuivi notre consultant. Tu as une vraie montagne avec Brest, Paris, Monaco et Lille donc prendre des points avant et y voir plus clair après Nantes serait mieux."

En rejoignant la côte Atlantique samedi, l’OL va lancer sa régate. Attention juste à ne pas chavirer en route. Ou alors chavirer de bonheur.