Corinne Diacre (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Évincée de son poste de sélectionneuse des Bleues il y a bientôt un an, Corinne Diacre l’a toujours mauvaise. Elle pointe l’influence de Jean-Michel Aulas et des joueuses de l’OL comme Wendie Renard.

Un an est bientôt passé et l’équipe de France féminine n’a toujours pas gagné de trophée majeur. Même si elle ne s’en félicitera pas publiquement, Corinne Diacre a certainement dû accueillir les échecs à la Coupe du monde 2023 et à la Ligue des Nations avec ironie. Débarquée de son poste de sélectionneuse, l’ancienne capitaine des Bleues a donc vu son successeur Hervé Renard ne pas faire mieux qu’elle. Ce n’est pas forcément une victoire ou revanche personnelle, mais il y a encore toujours de la rancœur chez Diacre, après avoir été mis dehors sous pression de certaines de ses joueuses comme Wendie Renard.

En annonçant se mettre en retrait de la sélection, la capitaine de l’OL a quelque peu forcé la main aux dirigeants de la FFF. "Comme c'est la capitaine, on l'a écoutée. En fait, c'était sa parole contre la mienne. Mais comme elle avait du soutien à la Fédération, et pas moi…, s’est confiée Corinne Diacre à L’Équipe. Je savais très bien qu'en lui redonnant le brassard, elle pouvait user de ce pouvoir contre moi. Je l'avais dit à mes adjoints. Mais je n'ai pas de regrets là-dessus."

"Aulas a eu plus de pouvoir après le départ de Le Graët"

Évincée des Bleues à quelques mois de la Coupe du monde, Corinne Diacre regrette que "les dés étaient pipés d’avance" et qu’elle n’a pas vraiment pu défendre son bilan comme il faut. Sur ce point, elle vise en très grande partie Jean-Michel Aulas. Président de l’OL sous l’ère Diacre, il est devenu le responsable du football féminin à la FFF. Néanmoins, à en croire l’ancienne sélectionneuse, il a cherché à jouer de son influence pour servir les causes de son (ancien) club en ayant "plus de pouvoir quand Noël Le Graët a démissionné (de son poste de président de la FFF, le 28 février 2023). Tout part de là."

Le mandat de Corinne Diacre aura notamment été marqué par les absences d’Amandine Henry et Eugénie Le Sommer ainsi que la perte du brassard de Wendie Renard pendant quelques mois. Loin d'être l'idylle absolue entre la coach et le club lyonnais. "Dès le début, le courant n’est pas passé (avec Aulas) parce que je n'ai pas fait ce qu'il aurait voulu, ce qu'il attendait concernant les joueuses de son club. Moi, je dirigeais l'équipe de France. Une sélection nationale est composée d'éléments venus de plusieurs clubs. Même s'il y a de très bonnes joueuses dans ce club-là, il y en a aussi ailleurs."