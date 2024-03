N’ayant pas réussi à se qualifier pour une Coupe d’Europe depuis deux saisons, l’OL reste malgré tout un représentant qui compte dans l’indice UEFA. Le club lyonnais a rapporté 11,5% des points actuels qui permet à la France de conforter sa 5e place sur les cinq dernières saisons.

En s’imposant (1-2) contre la Real Sociedad et se qualifiant pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG a confirmé son statut de locomotive du football français. Mardi soir, le club parisien a encore un peu plus sécurisé la 5e place de la France au classement UEFA afin de permettre à la Ligue 1 d’avoir potentiellement quatre représentants la saison prochaine. Avec 64,614 points sur les cinq dernières années, la France dispose d’une belle avance sur les Pays-Bas. Si le PSG y est pour beaucoup, il n’est pas le seul à s’être mis en évidence. L’OL a apporté sa pierre à l’édifice et la place occupée par le club lyonnais en est une belle preuve, tout autant qu’elle interroge sur la performance des autres.

Une demie de C1 et un quart de C3

À l’heure actuelle et en attendant les différents parcours des autres clubs français en Ligue Europa (OM) et Ligue Europa Conférence (Lille), l’OL a rapporté 11,5% des points français sur les cinq dernières années. Seuls le PSG donc (29%), l’OM et Rennes (13%) en ont récolté plus. Seulement, cette quatrième place, la formation lyonnaise l’atteint en ayant loupé trois des cinq dernières campagnes européennes…

Mais la demi-finale de Ligue des champions en 2020 et le quart de finale de Ligue Europa en 2022 comptent beaucoup dans la balance. Si l’Europe manque logiquement aux supporters lyonnais et tout un club, la non-participation lyonnaise est également un coup dur pour la France ces deux dernières saisons.