Lorient - OL : le groupe lyonnais sans Lacazette samedi

Alexandre Lacazette célébrant son 150e but avec l’OL contre Nantes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

A la veille de défier Lorient samedi à 17 heures, le groupe de l'OL est parti en direction de la Bretagne sans Alexandre Lacazette, forfait.

Cela ne faisait guère de doute après l'entraînement de jeudi et surtout les déclarations de Pierre Sage. Comme l'annonce L'Equipe, Alexandre Lacazette ne sera pas du voyage à Lorient samedi 9 mars à 17 heures. L'OL s'est envolé ce vendredi en direction du Morbihan sans son meilleur buteur (12 réalisations en championnat), qui doit déclarer forfait pour cette affiche importante face au 13e de Ligue 1.

Victime d'une béquille lors du quart de finale victorieux face à Strasbourg (0-,0, 4-3 tab), l'attaquant de 32 ans a du mal à se remettre de cette blessure. Si son entraîneur était confiant avant la réception de Lens dimanche dernier (0-3), il l'était beaucoup moins ensuite, à raison visiblement.

Quelles conséquences sur la composition d'équipe ?

L'avant-centre n'avait de toute façon pas participé aux séances collective cette semaine, ce qui laissait déjà présager d'une absence en Bretagne. Il s'entraînait uniquement part, toujours gêné par son hématome. Aucun risque ne sera donc pris avec lui, notamment en vue des échéances à venir dont la Coupe de France.

Contre les Merlus, l'Olympique lyonnais espère arriver à combler ce manque, ce qu'il n'avait pas réussi à faire pendant la réception des Lensois. Malgré plusieurs opportunités, les éléments offensifs, mais aussi Jake O'Brien et Orel Mangala, n'étaient pas parvenus à forcer le verrou Sang et Or. Il sera intéressant de voir si Sage modifie son animation en conséquence, et si Gift Orban aura une nouvelle chance en tant que numéro 9.