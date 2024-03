Mohamed Bamba, joueur de Lorient (Photo by PATRICK HERTZOG / AFP)

Le buteur providentiel de Lorient, Mohamed Bamba, sera bien présent samedi pour la confrontation face à l'OL (17h).

Un attaquant peut en chasser un autre. Pendant que l'OL devra se passer de son capitaine et meilleur buteur Alexandre Lacazette, Lorient pourra lui s'appuyer sur son avant-centre Mohamed Bamba. Un temps incertain, celui qui a déjà marqué à six reprises en six matchs avec les Merlus, est apte pour cette rencontre. Il figure dans le groupe lorientais convoqué par Régis Le Bris.

Outre l'Ivoirien arrivé de l'Autriche et de Wolfsberger cet hiver, le club breton comptera sur Eli Junior Kroupi ou encore Bamba Dieng dans le secteur offensif. Au milieu, Laurent Abergel, Tiémoué Bakayoko, Imrân Louza ou encore Ayman Kari sont présents. Derrière, Julien Laporte, Isaak Touré et l'ancien Lyonnais Gédéon Kalulu ont eux aussi été convoqués.

Six absences majeures

En revanche, on dénombre quelques absents chez le 13e de Ligue 1 pour cette 25e journée de championnat : Igor Silva (genou), Benjamin Mendy (cuisse), Montassar Talbi (épaule), Bonke Innocent (cuisse) et l’ailier Quentin Boisgard (pied).