Meilleur buteur du FC Lorient depuis son arrivée, Mohamed Bamba pourrait bien faire défaut aux Merlus contre l’OL. Touché à l’épaule contre Rennes, l’attaquant a passé des examens et était absent de l’entraînement mardi.

Six buts en six matchs. Comme expliqué mardi, Mohamed Bamba est le tube de l’hiver en Ligue 1 et à Lorient. Débarqué dans les derniers jours de janvier, l’attaquant ivoirien a déjà conquis tout son monde en Bretagne. Auteur de six buts en six matchs disputés, Bamba n’est pas étranger à la bonne dynamique lorientaise ces dernières semaines. Lyon doit donc se méfier alors que la défense lyonnaise n’est pas forcément imperméable ces derniers temps. À moins qu’une bonne nouvelle arrive pour l’OL, un peu moins pour le FC Lorient.

Six buts en six matchs depuis son arrivée

De nouveau buteur dans le derby contre Rennes dimanche dernier, Mohamed Bamba a dû céder sa place à dix minutes de la fin en raison d’une blessure. Touché à l’épaule, le Lorientais est pour le moment incertain pour le duel face à l’OL samedi (17h). Absent de l’entraînement breton mardi après-midi tout comme Tiémoué Bakayoko selon nos confrères d’Ouest-France, Bamba a passé des examens dont les résultats n’ont pas encore filtré. Mais, les Merlus pourraient bien devoir faire sans leur homme en forme…