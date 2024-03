Ligue 1 : l’OL, bon élève sur les jaunes, moins sur les exclusions

Parmi les équipes prenant le moins de cartons jaunes cette saison en Ligue 1, l’OL a pourtant récolté déjà cinq rouges. De quoi en faire l’une des formations les plus sanctionnées de côté-ci.

Encore un dernier coup de collier et le maintien devrait être en poche pour l’OL. Avec Reims et Nantes avant d’attaquer quatre matchs contre les quatre premiers du championnat, les Lyonnais ont l’opportunité de définitivement assurer leurs arrières dans cette fin de saison qui peut s’annoncer plus belle qu’espérée. Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tuée, mais cela sent quand même bon, d’autant plus que Pierre Sage peut compter sur un effectif au complet et est plutôt épargné par les blessures. Un peu moins pour les suspensions. Samedi contre Reims, l’entraîneur lyonnais devra faire sans Clinton Mata, suspendu un match pour une accumulation de cartons jaunes.

Deux rouges contre Le Havre

Après Ainsley Maitland-Niles à Lorient il y a deux journées, c’est donc de nouveau un latéral droit qui va faire défaut à l’OL. Pourtant, dans les statistiques, la formation lyonnaise est l’une de celle qui est la moins sanctionnée depuis le début de la saison. Avec 42 jaunes, les Lyonnais ne sont devancés que par Metz (40) et le PSG (37) et sont bien loin de Toulouse qui prend en moyenne 2,4 jaunes par match (63 en 26 journées).

Seulement, si l’OL est plutôt un bon élève dans cette catégorie, on ne peut pas en dire autant avec les cartons rouges. Avec cinq exclusions en cours de match, le club rhodanien est l’un des mauvais élèves de la Ligue avec Le Havre et Clermont (6). Contre le club normand, Jake O’Brien et Duje Caleta-Car avaient d’ailleurs réussi le tour de force de se faire exclure, entrainant ainsi un changement de défense centrale pour le match suivant en Coupe de France contre Bergerac.