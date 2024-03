Benrahma a rejoué avec l'Algérie avant de retrouver l’OL

Blessé depuis le 9 mars et le match à Lorient, Saïd Benrahma avait malgré tout rejoint le rassemblement de l’Algérie. Après avoir repris l’entraînement collectif dimanche, le joueur offensif de l’OL a joué 23 minutes mardi.

Pour le moment, aucun bobo n’a été à déplorer dans les rangs lyonnais à cause de la trêve internationale. Au contraire, ce sont plutôt des bonnes nouvelles qui sont parvenues aux oreilles du staff de l’OL ces derniers jours. Malade contre Lorient puis blessé à Toulouse, Orel Mangala a profité de la fenêtre des matchs amicaux avec la Belgique pour se remettre sur pied. Sur le banc contre l’Irlande, le milieu a joué 82 minutes mardi contre l’Angleterre (2-2) et s’est montré à son avantage à Wembley. Mangala n’est pas le seul blessé des dernières semaines à avoir repris la compétition avec sa sélection. Ce fut aussi le cas pour Saïd Benrahma.

23 minutes pour se remettre en jambes

Victime d’une lésion à la cuisse contre Lorient après une première alerte lors de l’échauffement, le joueur offensif avait dû faire l’impasse sur le déplacement de l’OL à Toulouse avant la trêve. Toutefois, cela ne l’avait pas empêché de rejoindre le rassemblement de l’Algérie pour la première de Petkovic et pour son retour en sélection. Absent des entraînements collectifs et du premier amical des Fennecs, Benrahma avait repris les séances dimanche et espérait gratter un peu de temps de jeu contre l’Afrique du Sud avant de rentrer à Lyon. Il a été entendu puisque, après deux semaines d’absence, il a pris part à 23 minutes dans le nul (3-3) entre les Fennecs et les Bafana Bafana du côté d’Alger. Il a notamment été aux premières loges de l’égalisation sublime de Yassine Benzia (ex-OL) d’une retournée.