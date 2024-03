Titulaire, le gardien Axel Barreau, et l'attaquant Rémi Himbert, buteur, ont participé au succès de la France contre l'Arabie Saoudite lors du tournoi de Montaigu.

Malmenée par la Côte d'Ivoire lors de son entrée en lice mardi (2-2), l'équipe de France U16 devait se relancer pour son deuxième match de la phase de groupes du tournoi de Montaigu. Elle affrontait jeudi l'Arabie Saoudite, avec deux joueurs de l'OL dans ses rangs.

Remplaçant lors de la première rencontre, le gardien Axel Barreau était cette fois-ci titulaire dans les cages françaises. Si la partie a mal débuté pour les Bleuets, avec l'ouverture du score saoudienne dès la 9e minute, le réveil des joueurs de Lionel Rouxel fut impressionnant, avec six buts inscrits à partir de la 25e et jusqu'au temps additionnel final. C'est d'ailleurs le Lyonnais Rémi Himbert qui, de la tête, a clos la marque pour sa sélection à la 80e+2 (6-1), même si l'adversaire a répondu sur penalty quelques instants plus tard, pour l'honneur (6-2).

Une finale contre l'Argentine pour la 1re place

Premiers de leur groupe avec quatre points, les jeunes footballeurs français joueront leur qualification pour la finale sur leur ultime rendez-vous en poule. Il faudra pour cela dominer l'Argentine samedi 30 mars. Les Ivoiriens, qui ont battu les Argentins, sont également en course et pourraient ravir la première place à la France.

Rappelons que l'OL aussi sera présent pour la compétition des clubs. Il commencera le tournoi ce vendredi contre Bordeaux (18 heures). Il enchaînera ensuite face à Brest (samedi 30, matin) puis Rennes (samedi 30, après-midi), avant les phases finales le 31 mars et le 1er avril selon sa place dans son groupe. L'an passé, les U16 s'étaient inclinés en finale aux tirs au but.