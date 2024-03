OL : Tagliafico - Henrique, "une bonne concurrence"

Titulaire au poste d'arrière-gauche, Nicolas Tagliafico est parfois secondé par Henrique. Une concurrence saine s'est établie entre les deux joueurs.

Sa présence en conférence de presse est peut-être un indice quant à sa présence samedi face à Reims (21 heures), d'autant plus que Nicolas Tagliafico n'aura participé à qu'à une seule séance collective avant ce rendez-vous. S'il joue moins que son coéquipier, Henrique (neuf matchs cette saison, quatre comme titulaire) n'en garde pas moins le sourire lorsqu'il évoque la concurrence entre avec son compère pour le poste de latéral gauche.

"Si nous sommes tous deux performants, c'est l'OL qui y gagne"

"On rit beaucoup. Nous sommes amis. Je fais attention à tout ce qu’il fait car c’est un champion du monde, un super joueur, une superbe personne, l'a-t-il complimenté. C’est une bonne émulation. Si je suis bien et lui aussi, c’est le club qui va y gagner. Et il pense pareil. Le Brésilien et l’Argentin s’entendent bien (il rigole). Si je le pousse à donner plus, il va progresser, et moi aussi."

Bien qu'il n'ait jamais réellement eu l'opportunité de bousculer le statut de Tagliafico, Henrique n'a à aucun moment exprimé la moindre amertume au sujet de son rôle de remplaçant. Au contraire, il prend cela très à cœur, et lors de ses entrées et titularisations, peu de choses peuvent lui être reprochées, à l'image sa performance en deuxième période contre Rennes (2-3). Malgré la défaite, il avait sonné la révolte en inscrivant ce qui est pour l'instant son unique réalisation avec l'OL. Arrivé à l'été 2021 à l'Olympique lyonnais, il a jusqu'ici disputé 41 rencontres toutes compétitions confondues. Le défenseur est en fin de contrat à l'issue de la saison.