Renard (OL) veut "mettre de la distance" avec le PSG

Avec cinq points d’avance au classement, l’OL arrive conquérant au Parc des Princes pour affronter le PSG. Si le choc a perdu de sa superbe, les Fenottes peuvent définitivement asseoir leur domination et leur première place au classement.

C’est un choc qui a perdu de sa superbe, c’est un fait. Avec l’instauration des play-offs, le duel entre l’OL et le PSG n’a plus la même saveur qu’avant. Vanessa Gilles l’avait avoué après la victoire contre Dijon il y a dix jours. Toutefois, ce samedi (21h), le voyage à Paris ne sera pas sans intérêt pour les Fenottes. Une semaine après l’élimination en Coupe de France, les Lyonnaises doivent se reprendre et montrer un tout autre visage qu’en Champagne.

La réaction des championnes est attendue, d’autant plus qu’elles n’ont pas forcément l’habitude de mettre les deux genoux à terre. "Le match sera difficile, mais c'est une bonne opportunité pour nous de réfléchir et de réagir. Je pense qu'on s’est bien préparées. Il y a eu des sourires et de la joie mercredi à l'entrainement. Donc ça revient petit à petit, mais la détermination et la concentration sont là. On est conquérantes à l'idée de faire un gros match ce week-end. Et on va le faire !", a lancé Wendie Renard.

Une avance quasi définitive

Dans cette mini-crise qui a touché la formation lyonnaise durant toute la semaine, la capitaine a été envoyée au front et comme souvent, elle en a profité pour faire passer des messages. Aux suiveurs, aux adversaires, mais aussi à ses coéquipières. La désillusion rémoise doit désormais servir d’électrochoc pour remettre les pendules à l’heure pour la suite de la saison, et ce, dès ce samedi contre le PSG. Ce classique de Première Ligue a également son importance, non pas dans la course au titre, mais bien à celle de la première place, qualificative pour la Ligue des champions et qui permettra de recevoir en play-offs.

Avec un succès au Parc, ce serait dorénavant huit points d’avance qu’aurait l’OL sur son concurrent historique. "C'est d'une importance capitale. Quand on joue à l’OL, on se doit de terminer première et de remporter le maximum de trophées. On ira à Paris en étant très conquérantes, avec l’objectif de gagner les trois points et de mettre de la distance entre Paris et nous." À la recherche d'une motivation supplémentaire, les Lyonnaises ont trouvé un autre objectif ce samedi.