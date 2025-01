Après avoir manqué la belle opération lors de la dernière journée à Brest, l’OL peut encore se relancer dans cette Ligue 1. Avec les défaites de Monaco et Nice vendredi, les Lyonnais se doivent de recoller au top 5.

En étant bien plus conquérants à Brest, l’OL serait dans une position des plus confortables ce samedi avant d’affronter Toulouse. En Bretagne, les Lyonnais avaient eu l’occasion de faire un bond au classement, au point de pouvoir être troisièmes en cas de succès probant. Il n’en avait rien été avec cette défaite 2-1 et les joueurs de Pierre Sage ont même été relégués hors du top 5. La course à l’Europe et la Ligue des champions étant serrée, un faux pas d’un côté et un bon résultat de l’autre peuvent rapidement faire bouger les lignes.

C’est d’ailleurs ce qu’il peut se passer lors de cette 18e journée et Sage n’a pas manqué de le rappeler. "Il va falloir se relever, car on est tombé très bas. On a une vraie opportunité au vu des confrontations directes du week-end, a insisté Pierre Sage. Il est important de relever la tête et de remettre toutes les énergies en direction de notre objectif de championnat dans un premier temps."

Regarder devant, mais aussi faire le trou derrière

Ces paroles, l’entraîneur lyonnais les avait prononcées jeudi, avant même le début de la 18e journée de Ligue 1. Les deux premiers matchs ont renforcé ce sentiment d’une opportunité à saisir. Monaco a mordu la poussière sur la pelouse de la lanterne rouge qu’est Montpellier (2-1). Lille a certes pris trois points dans l’histoire, mais le duel face à Nice a stoppé les Aiglons dans leur série.

Ce samedi, l’OL a donc l’opportunité de recoller à toutes ces formations. Une victoire ramènerait les coéquipiers de Corentin Tolisso à une longueur du podium et d’une place directement qualificative pour la Ligue des champions. Cela permettrait d’intégrer à nouveau le top 5, voire top 4. En plus de se relancer pour l’Europe, l’OL n’a pas d’autres choix que de gagner au risque de regarder derrière soi, plutôt que devant.