Pour Opta, le futur de l'OL sera européen en fin de saison

Arrivé à mi-saison, Opta s’est amusé à prédire le classement final en Ligue 1. Une prédiction dans laquelle l'OL devrait terminer 5e du championnat.

La défaite le week-end dernier face au Stade Brestois a encore prouvé que l’OL avait des problèmes à résoudre. En effet, les Lyonnais n’ont pas su mettre en place leur jeu comme ils l’auraient voulu face aux Brestois. D'un point de vue défensif, les hommes de Pierre Sage sont passés complètement à côté de leur match. Une fois de plus, l’Olympique lyonnais a laissé filer une belle opportunité de se rapprocher et même de monter sur le podium. Toutefois, il ne faut pas oublier que l’OL a réalisé une plutôt bonne première partie de saison. Actuellement, les Lyonnais se classent sixièmes de Ligue 1, à seulement quatre points du podium.

Un futur européen quoi qu'il arrive ?

Et à mi-saison, Opta a sorti ses prédictions sur le classement final de la Ligue 1. Sans aucune surprise, le PSG est le plus enclin à remporter le titre d'après cette prédiction. De son côté, l’OL n’a même pas une infime chance d’obtenir le titre. Cependant, il serait très surprenant de ne pas voir les hommes de Pierre Sage en Europe la saison prochaine. En effet, à la mi-saison, le club rhodanien a la plus forte chance (22,1%) de se retrouver 5e du classement en fin de saison. Mais l'OL a également de grandes possibilités de terminer à la 6e (20,4%) et 4e position (16,8%). Il ne reste plus qu'à souhaiter que cette fois-ci, les statistiques soient bien réelles, même si l'objectif assumé reste la Ligue des champions et non la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence.