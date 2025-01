Le visage du PSG "sera différent de l’aller" contre l’OL

Battu d’une courte tête en novembre dernier à Décines, le PSG veut relancer le suspense en Première Ligue. Cela passera par une victoire contre l’OL, ce samedi (21h) au Parc des Princes.

Il y a trois mois, il avait presque avoué qu’il n’avait pas attendu grand-chose du choc. Confronté à une vague de blessures, Fabrice Abriel aurait signé pour un point contre l’OL à Décines. Le PSG n’était pas passé loin de cet exploit malgré la nette domination lyonnaise pendant 90 minutes (1-0). Seulement, l’inefficacité des Fenottes avait maintenu la formation parisienne dans le match, de quoi jouer avec la boule au ventre jusqu’au coup de sifflet final.

Ce samedi (21h), l’opposition devrait être différente au Parc des Princes. Le PSG a retrouvé des forces vives et n’a pas d’autres choix. Avec déjà cinq points de retard, le club de la capitale ne peut se permettre d’échouer face à son public. "Par rapport au match aller, on aura une équipe qui sera certainement différente, avec plus d'options puisque moins de joueuses absentes, a noté le coach parisien. Il faut apprendre de cet échec. Comme on a possibilité de les rejouer et de les rejouer peut-être plus tard, il faut montrer la progression qu'on a eue entre le dernier match et celui-ci."

"Tout club peut connaitre une crise"

Devant près de 20 000 spectateurs, le PSG espère relancer le suspense pour la course à la première place de Première Ligue. Néanmoins, Fabrice Abriel sait aussi que son équipe peut tomber sur une équipe lyonnaise revancharde. Éliminées en Coupe de France, les Fenottes veulent se racheter et quoi de mieux qu’un choc du championnat pour le faire ? "C'est un peu l'expérience de la saison passée où, avec Fleury, on les a sorties en demi-finales de Coupe de France (0-0, 5-4 aux t.a.b.). On les a rejouées cinq jours après, ce n'était pas la même équipe (0-4). Ça, c'est l'expérience directe de la saison passée. Maintenant, tout club peut connaître une crise." À l’OL, la culture veut que cette équipe ne tombe pas deux fois de suite. Réponse ce samedi à partir de 21h.