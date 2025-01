Ligue 1 : l’OL a perdu 9 points après avoir ouvert la marque 

A quatre reprises cette saison, l’OL a inscrit le premier but sans parvenir à l’emporter. Cela donne un total de 9 points laissés en route, et pèse forcément dans le bilan après 19 journées de Ligue 1.

Il n’est pas possible de raisonner comme cela, ce sera trop simpliste. Cependant, on peut observer qu’après 19 journées de Ligue 1, l’OL a laissé échappé quelques points de manière assez évitable. La confrontation face à Nantes dimanche (1-1) entre dans ce cadre, bien que les Ligériens aient dominé largement les trente dernières minutes.

Avec les deux points égarés à la Beaujoire sur une tête de Mostafa Mohamed, cela porte à neuf le nombre d’unités lâchées par les hommes de Pierre Sage lorsqu’ils ont ouvert la marque. Il s’agit du troisième match nul concédé, pour autant de résultats décevants, si ce n’est plus, par le scénario. On se souvient de la réception d’Auxerre (2-2), durant lesquels les Rhodaniens mènent deux fois au score, et du déplacement à Reims (1-1). Après une excellente première période et le but de Rayan Cherki, ils avaient totalement manqué leur entame de deuxième acte.

L'OL a récupéré 7 unités en concédant le 1er but

Et comment oublier le revers improbable 3 à 2 contre Marseille à domicile en septembre dernier. Malgré la première réalisation de Duje Caleta-Car, l’Olympique lyonnais se fait renverser par l’OM, avant les dernières minutes folles entre l’égalisation de Cherki et l’ultime but des Phocéens dans la foulée.

A l’inverse, l’OL a su glaner sept points après avoir subi la première réalisation de la partie. Il a dominé Strasbourg (4-3) et Toulouse (1-2), non sans mal, et arraché le nul à Lille (1-1) dans les ultimes instants.