L'OL va prolonger son contrat avec MG Motor jusqu'en 2027

Liés depuis 2021, l'OL et MG Motor vont poursuivre leur collaboration trois années de plus. Le contrat va être prolongé jusqu'en 2027.

L'histoire dure depuis 2021, et selon nos informations, elle va se poursuivre dans les années à venir. L'OL et MG Motor avaient paraphé un partenariat voilà trois ans maintenant, et ce dernier arrivait à échéance en ce printemps 2024.

Les deux entités vont continuer leur collaboration pour trois saisons de plus, jusqu'en 2027. Vous continuerez donc à voir le logo du constructeur automobile anglais s'afficher sur la manche des maillots de l'équipe masculine. Des animations seront en plus certainement mises en place lors des rencontres à domicile des hommes de Pierre Sage, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue Europa, que retrouvera le club rhodanien après deux ans d'absence.