Il y a six ans, l’OL avait créé la surprise en allant s’imposer à l'Etihad Stadium face à Manchester City. Coach lyonnais à l’époque, Bruno Genesio est revenu sur ce succès et sa composition d’équipe surprenante.

Il reste la dernière équipe à être venue gagner à Manchester City. Il y a six ans, en phases de poules de Ligue des champions, l’OL avait créé la sensation en allant s’imposer sur la pelouse des Citizens grâce notamment à un grand Nabil Fekir. Depuis, plus aucune formation européenne n’a réussi à mettre à défaut Pep Guardiola et ses joueurs à domicile. Cet exploit avait d’ailleurs valu à Bruno Genesio le surnom de "Pep Genesio". Est-ce que cela lui a porté chance ? Pas forcément, mais l’entraîneur lyonnais et son groupe étaient devenus la bête noire des Mancuniens. De cet exploit dans le nord de l’Angleterre, il reste la sortie médiatique de Fekir mais aussi la composition surprenante au coup d’envoi.

"Mes adjoints m'ont pris pour un cinglé"

Genesio n’avait pas hésité à lancer Pape Cheikh Diop, pourtant à court de rythme aux côtés de Tanguy Ndombélé. Un choix qui s’était avéré gagnant. "Quand j'ai annoncé la compo à mes adjoints, ils m'ont demandé comment j'allais récupérer le ballon. Gagner là-bas m'a fait basculer dans une autre façon de fonctionner. Quand on est entraîneur, il y a des choses rationnelles et d'autres non. Et cet irrationnel tient au ressenti, a avoué le désormais coach du LOSC dans L’Équipe. Ils m'ont pris pour un cinglé (rires). Que va-t-il se passer avec Diop qui n'avait quasiment pas joué, avec Tanguy ? Je me suis dit : ''Tu es devant un défi, qu'as-tu envie de faire pour le relever ?'' Il y a un moment, c'est vrai, où on m'a un peu mis le doute. Quand on te dit : ''Tu ne penses pas que le mec devant la défense devrait être un grand récupérateur ?'' Mais j'ai conservé mes convictions."

Le résultat a parlé pour Genesio qui a ensuite réussi le tour de force de contrarier les Citizens au Parc OL (2-2) derrière un doublé de Maxwel Cornet. Deuxième de son groupe, l’OL connaitra malgré tout un parcours restreint dans cette Ligue des champions, éliminé en 8es par le FC Barcelone de Lionel Messi "qui a pris les choses en mains quand on est revenu à 2-1" pour porter à 5-1 le résultat au retour.