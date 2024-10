Sage (OL) : "On savait déjà ce que Lopes pensait"

Anthony Lopes à l’échauffement lors d’OL – Brest (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Deux jours après la sortie médiatique d'Anthony Lopes, Pierre Sage est revenu sur la situation du gardien de l'OL. L'entraîneur estime que la prise de parole n'a pas bouleversé le groupe, qui était déjà au courant des états d'âme de Lopes.

De notre envoyé spécial à Glasgow.

La conférence de presse a tenu longtemps avant que le dossier Anthony Lopes ne soit ouvert. Bien qu'il ne soit pas à Glasgow avec le reste du groupe, le gardien de l'OL a forcément fait parler de lui en ce début de semaine. Relégué d'abord sur le banc de touche contre Rennes et Monaco, le Portugais ne fait désormais plus partie des groupes retenus par Pierre Sage depuis Strasbourg. Après avoir gardé le silence, Lopes a donc choisi de parler chez nos confrères de L'Équipe, assurant ne pas avoir été mis au courant de son retrait dans la hiérarchie et ne pas mériter ça.

"Une gestion différente des gardiens n'interviendra pas de suite"

Deux jours après cette sortie, Pierre Sage n'était pas surpris d'avoir vu le numéro 1 vider son sac. "Elle est sortie le jour de son anniversaire dans la presse. Il a exprimé un certain nombre de choses, mais je vous avoue que ça ne change pas grand-chose pour moi et le vestiaire. Il avait déjà exprimé ces choses. Le vestiaire était déjà préparé à voir sortir quelque chose." Pas de quoi bouleverser un vestiaire donc qui a pourtant eu des attitudes qui ont laissé à désirer dimanche à Toulouse.

Néanmoins, la question de l'avenir à court ou moyen terme du dossier Lopes n'est aujourd'hui pas le souci principal de Sage alors que l'OL dispute son deuxième match en Ligue Europa, jeudi (21h). "Anthony n’est pas inscrit sur la liste pour la Ligue Europa et cette considération d’une gestion différente des gardiens n’arrivera pas tout de suite."