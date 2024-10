Liana Joseph prolonge à l’OL féminin jusqu’en 2027

Passée professionnelle à l’été 2023, Liana Joseph a déjà prolongé son bail avec l’OL féminin. La jeune attaquante est désormais liée jusqu’en juin 2027 avec les Fenottes.

À l’image d’Enzo Molebe chez les garçons, elle est la grande espoir du centre de formation chez les filles. À 19 ans, Liana Joseph s’est déjà forgée une jolie réputation dans les catégories de jeunes, que ce soit à l’OL ou en équipe de France. Passée professionnelle la saison dernière, la jeune attaquante avait vu Sonia Bompastor lui offrir ses premières minutes de jeu en cours de saison, quand le secteur offensif s’est retrouvé en manque de solutions à cause des blessures. Une confiance accordée par l’ancienne coach et que Joseph lui a rendue en inscrivant notamment son premier but en Première Ligue à l’occasion d’un déplacement à Lille.

Un secteur offensif bien fourni

Si elle doit se contenter de miettes, Liana Joseph est considérée comme le futur radieux des Fenottes et en ce sens, l’OL féminin a choisi de blinder sa joueuse. Ayant signé son premier contrat en juin 2023 comme de nombreuses autres jeunes de l’Académie, l’internationale U20 française a déjà prolongé d’une saison. La formation lyonnaise a annoncé que Joseph était désormais liée jusqu’en juin 2027 avec son club formateur. De quoi préparer l’avenir sereinement.