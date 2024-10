OL - Nantes : plus de 50 000 spectateurs attendus dimanche

Lors de la 7e journée de Ligue 1, l'OL accueillera Nantes dimanche à 15 heures. On attend plus de 50 000 personnes à Décines pour cette affiche.

En milieu d'après-midi ce vendredi, l'Olympique lyonnais a communiqué sur l'affluence de dimanche pour la réception du FC Nantes. 47 000 spectateurs avaient déjà pris leur billet pour ce match comptant pour la septième journée de championnat. Le club a donc décidé d'ouvrir à la vente des places dans d'autres blocs pour remplir encore un peu plus le stade. Au final, l'OL attend plus de 50 000 supporters dans les travées de l'enceinte décinoise.

Pratique pour les familles et les fans éloignés

Une estimation qui, si elle est validée le 6 octobre, serait tout à fait honorable, sachant qu'il ne s'agit pas d'un choc, et que les hommes de Pierre Sage n'ont pas réalisé un début de saison sur les chapeaux de roues. Néanmoins, jouer à 15 heures est un avantage pour attirer les familles et les fans habitants un peu plus loin dans le département ou la région. Rappelons que quelques centaines de Nantais viendront suivre cette partie depuis la tribune dédiée aux visiteurs.

À titre de comparaison, 53 228 personnes s'étaient déplacées le 22 septembre dernier pour assister à la défaite contre Marseille (2-3). Elles étaient 43 805 pour accueillir Strasbourg (4-3), et 54 392 pour Monaco (0-2). Cette confrontation face aux Monégasques est d'ailleurs jusqu'ici là seule à domicile que les partenaires d'Alexandre Lacazette n'ont pas disputé en soirée.